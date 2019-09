Kommunal- und Regionalwahl in Russland: Stimmungstest für Putin

Wichtiger Stimmungstest für den russischen Präsidenten Wladimir Putin: In allen 85 Regionen des Landes finden heute Kommunal- und Regionalwahlen statt. Insgesamt sind 56 Millionen Wähler zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Zustimmungswerte der Kreml-Partei "Einiges Russland" hatten zuvor einen Tiefpunkt erreicht.

Fokus auf Moskau nach heftigen Protesten

Das Hauptaugenmerk liegt auf den Stadtratswahlen in Moskau, das seit Juli nahezu wöchentlich Schauplatz von Demonstrationen gegen den Ausschluss von Oppositionskandidaten war. Zehntausende hatten sich an den Protesten beteiligt. Tausende wurden festgenommen und mehrere von ihnen mittlerweile zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt - andere warten noch auf ihren Prozess.

Nawalny: Strategisch klug wählen

Der führende Oppositionspolitiker Alexej Nawalny rief die Moskauer auf, strategisch klug zu wählen und ihre Stimme denjenigen Politikern zu geben, die die besten Aussichten haben, die Kreml-treuen Kandidaten zu schlagen.

"Der einzige Weg, 'Nein' zu sagen, ist ein koordiniertes Votum für die stärksten Rivalen der Kandidaten von Einiges Russland." Oppositionspolitiker Alexej Nawalny

Dabei handelt es sich meist um Kommunisten. Einige Wähler nutzten eine von Nawalny gestartete App, die empfahl, welche Kandidaten in einzelnen Stimmbezirken jeweils die größte Chance hätten, Vertreter der Partei "Einiges Russland" zu schlagen.

Die prominente Anwältin Ljubow Sobol, die für Nawalnys Anti-Korruptionsstiftung arbeitet, unterstützte seinen Aufruf. "'Smart voting' ist ein Protest", betonte die 31-Jährige. Sobol war einen Monat lang in einen Hungerstreik getreten, nachdem sie von der Kommunalwahl in Moskau ausgeschlossen worden war.

Auch der nach 50 Tagen aus der Haft entlassene Oppositionelle Ilja Jaschin rief zur "smarten" Abstimmung auf. Der Kommunalpolitiker hatte ebenfalls keine Registrierung erhalten. Jaschin hatte zuletzt fünf Arreststrafen von jeweils zehn Tagen absitzen müssen. Er nannte die Haft eine "Geiselnahme", um ihn im Wahlkampf aus dem Verkehr zu ziehen. Die Justiz hatte ihm vorgeworfen, zu Massenprotesten aufgerufen zu haben.

Geringe Wahlbeteiligung in Moskau

In der russischen Hauptstadt waren rund 7,2 Millionen Bürger aufgerufen, die 45 Abgeordneten des Stadtparlaments zu wählen, das von Putins Partei "Einiges Russland" dominiert wird. Offiziell trat am Sonntag kein Politiker für diese Partei an; Mitglieder präsentierten sich als unabhängige Kandidaten. Bis zum Mittag war die Wahlbeteiligung in Moskau mit 5,6 Prozent recht gering.

Gewählt werden neben Stadträten und Bürgermeistern 16 regionale Gouverneure und die Parlamente in 13 Regionen. Auch auf der 2014 von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim wird abgestimmt.

Auf die Frage, ob er sich mehr Kandidaten auf dem Wahlzettel gewünscht habe, sagte Putin bei der Stimmabgabe in Moskau, es sei "nicht die Quantität, sondern die Qualität", die zähle.

Berichte über Unregelmäßigkeiten

Beobachter der Menschenrechtsorganisation Golos berichteten von zahlreichen Manipulationsversuchen. Auch andere Beobachter zeigten Verstöße an. So seien Mitarbeiter von Staatsbetrieben zur Abstimmung gezwungen und teils in Bussen zu den Wahlurnen transportiert worden. Die Zeitung "Nowaja Gaseta" berichtete von Unterweisungen der Wahlhelfer in St. Petersburg, noch "in letzter Minute" bündelweise gefälschte Wahlzettel in die Urnen zu werfen. Das Blatt veröffentlichte dazu einen Audiomitschnitt, der aus einer solchen Schulung stammen soll.

Umfragen hatten für die Kremlpartei zuletzt massive Verluste vorhergesagt. Groß ist die Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Lage im Land etwa wegen des Mangels an Arbeitsplätzen und wegen niedriger Löhne. Aussagekräftige Ergebnisse werden am Montag erwartet.