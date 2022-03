Kommt die EU auch ohne russisches Gas aus?

Wenn es um mehr Hilfe für die Ukraine geht, sind sich die 27 EU-Staaten einig. Bei der Energiepolitik sieht es dagegen anders aus. Die ist nationale Angelegenheit und die Mitgliedstaaten sind da sehr unterschiedlich aufgestellt. Zwar wollen alle unabhängiger werden von russischen Energielieferungen, aber der Weg dorthin bleibt umstritten.

Die Bundesregierung bereitet sich bereits darauf vor, dass sich die Gasversorgung in Deutschland verschlechtern könnte. Wie ist die EU aufgestellt, falls Russland seine Gaslieferungen unterbricht? Das BR24 Thema des Tages fragt nach.

Russisches Gas nicht schnell ersetzbar

"Es gibt keinen internationalen Markt, in dem es genügen Gas gibt, während es auf der Ölseite bessere Möglichkeiten des Ersatzes gibt", sagt Eon-Vorstand Leonhard Birnbaum zum Szenario, dass Russland uns tatsächlich den Gashahn zudreht. Die EU-Staaten sind in der Energiepolitik unterschiedlich aufgestellt, daher ist auch die Frage eines möglichen EU-Boykotts von russischen Öl- und Gaslieferungen umstritten. Polen, Finnland und die baltischen Staaten sprechen sich dafür aus. Deutschland, Italien, Österreich und Ungarn halten den Preis für die eigene Wirtschaft für zu hoch.

Die EU-Kommission sagt, sie sei auf mögliche Lieferunterbrechungen beim Gas aus Russland gerüstet. Man habe sich schon lange auf eine solche Situation vorbereitet, so EU-Kommissionsvize Timmermans.

Suche nach Alternativen zu russischem Gas

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen weist darauf hin, wie stark die EU gegenüber Energieanbietern auftreten könnte, wenn sie geschlossen wäre. Auf der Suche nach Alternativen zu russischen Energielieferungen vermeldete die Präsidentin vergangene Woche einen Erfolg: Sie besiegelte einen Lieferdienst mit den USA. Er soll der EU auf mittlere Sicht 50 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas pro Jahr sichern. Damit könnte nach Kommissionsangaben ein Drittel der derzeitigen russischen Gaseinfuhren ersetzt werden.

Gas-Versorgungssicherheit: Experte sieht Schwächen

Zwar gebe es eine europäische Gas-Versorgungssicherheitsregulierung, "in der ist im Endeffekt festgelegt, dass die Mitgliedstaaten selber Pläne entwickeln sollen für den Notfall" , sagt Georg Zachmann, Experte für europäische Energiemärkte beim Bruegel-Institut in Brüssel. "Die große Schwierigkeit dabei (...) ist, dass das zwischen den Mitgliedstaaten in einer koordinierten Art und Weise geschieht. Im Falle eines Falles müsse man nach seinen Worten darauf hoffen, "dass alle Länder Solidarität mit ihren Nachbarländern walten lassen."

Risiko besteht, dass Länder zunächst den Eigenbedarf decken

Neben Russland sind für uns auch Norwegen und die Niederlande wichtige Gaslieferanten. Im Falle eines russischen Lieferstopps sieht Zachmann durchaus die Gefahr, "dass einzelne Staaten natürlich erst mal versuchen, der eigenen Bevölkerung der eigenen Industrie gegenüber genügend Gas zur Verfügung zu stellen." Außerdem beobachte er bereits, dass "Portugal und Spanien sich vom europäischen Energiebinnenmarkt versuchen, teilweise abzukoppeln, um nicht die die entsprechenden Preiseffekte in ihrem Land zu spüren."

Man müsse sich EU-weit jetzt schnell darauf einschwören, einen "tragfähigen Mechanismus" zu finden, um "Solidarität so zu organisieren, dass jeder zum Schluss etwas davon hat" mahnt Energieexperte Georg Zachmann.