Kommt die Corona-Testpflicht für Kita-Kinder?

Ministerpräsident Markus Söder hat seiner Sozialministerin Carolina Trautner (beide CSU) klare Vorgaben gemacht: Einerseits soll die Testpflicht für Kita-Kinder "praktikabel" für die Eltern sein, andererseits dürfe sie die Erzieherinnen "nicht überlasten".

Testpflicht oder Testnachweispflicht?

Ob das alles zusammengeht, war bis zuletzt offen. Ministerin Trautner schien die Erwartungen gestern eher dämpfen zu wollen: Sie prüfe "die Möglichkeit einer Einführung einer Testnachweispflicht für nicht eingeschulte Kinder".

Es fällt auf, dass die Ministerin von "Testnachweispflicht" spricht, was nicht dasselbe sein muss wie eine Testpflicht. Was Trautner genau vorschwebt, wie sie es umzusetzen gedenkt, ließ die CSU-Politikerin im Gespräch mit BR24 zunächst offen.

Kabinett hatte Kita-Testangebot beschlossen

Für die SPD-Landtagsabgeordnete Doris Rauscher ist klar, wie es weitergehen muss: "Anstelle der freiwilligen Selbsttests braucht es flächendeckend verpflichtende PCR-Pooltests, an denen alle Kinder und das Personal teilnehmen", sagte sie BR24.

Das bayerische Kabinett hatte Mitte November beschlossen, dass es an Kitas dreimal pro Woche Testangebote geben soll. Die Kitas handhaben das unterschiedlich. Manche nehmen freiwillig an Pool-Tests teil, andere verteilen Gutscheine für Selbsttests, die sich die Eltern dann in Apotheken abholen.

Vierte Welle: Mehr Corona-Ausbrüche in Kitas

Der Abgeordneten Rauscher ist das alles zu unentschieden: Kitas müssten "möglichst sichere Bildungsorte sein", die Staatsregierung habe "viel zu viele Monate" ungenutzt verstreichen lassen.

Laut Robert Koch-Institut gab es auch in Kitas wieder mehr Corona-Ausbrüche, seit die vierte Welle rollt. Die Entwicklung der letzten Tage will das RKI derzeit noch nicht bewerten, weil noch viele Infektionsfälle nachgemeldet würden.