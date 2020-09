Kommt der Schwexit? Schweiz stimmt über Zuwanderung ab

"Begrenzungsinitiative": So nennt die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei (SVP) ihre Forderung, über die Schweizerinnen und Schweizer an diesem Sonntag abstimmen. Anders gesagt: Die SVP will weniger Ausländer in die Schweiz lassen, auch aus der EU.

"Immer mehr wollen in die Schweiz. Obwohl wir gar keinen Platz haben für alle", klagt ein Mädchen im Video zur Abstimmung. Auf Plakaten wirbt die SVP mit einem drastischen Bild für ihr Projekt: Ein dicker, blau gekleideter Hintern mit EU-Sternen am Gürtel hockt auf einer zerbrechenden kleinen Schweiz.

Begrenzungs- oder Kündigungsinitiative?

Etwas vornehmer formuliert es Roger Koeppel, SVP-Nationalrat und Herausgeber des Magazins "Weltwoche": "Für die Schweiz ist es nicht gut, wenn wir eine derart übertriebene Zuwanderung haben".

Rund 8,5 Millionen Menschen leben derzeit in der Schweiz, darunter knapp 1,5 Millionen aus der EU beziehungsweise Norwegen, Island oder Liechtenstein. Zu viele, meint die SVP. Doch was die Rechtspopulisten Begrenzungsinitiative nennen, nennen die Gegner Kündigungsinitiative. Denn das Ziel ist es, das Abkommen zur Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und der EU außer Kraft zu setzen. Manche sprechen deshalb gar von einem drohenden "Schwexit".

Die Argumente der SVP erinnern derweil an das "Take back control" der Brexit-Befürworter: Mit der Begrenzungsinitiative werde man wieder Chef im eigenen Land. EU-Ausländer werden der "Plünderung" der Schweizer Sozialkassen bezichtigt.

Eine Art "Schwexit" droht aber vor allem deshalb, weil die Kündigung der Personenfreizügigkeit auch das Ende aller anderen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU bedeuten würde, erklärt die Europarechtlerin Christa Tobler: "Dieses Personenfreizügigkeitsabkommen gehört zu einem Paket von Abkommen, die 1999 mit der EU beschlossen worden sind. Sieben Abkommen insgesamt, und alle diese Abkommen enthalten am Schluss die gleiche Klausel, nämlich dass, wenn eines dieser Abkommen gekündigt wird, die anderen nach einer gewissen Zeit automatisch ebenfalls dahinfallen. Und das nennt man bei uns die Guillotine-Klausel."

Wirtschaft warnt vor "ganz substantiellen" Einbußen

Die Kündigungsinitiative findet außerhalb der SVP kaum Zuspruch. Die Schweizer Regierung und alle anderen großen Parteien, Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften warnen eindringlich vor einem "Ja" bei der Abstimmung. Die Wirtschaft sei auf die Personenfreizügigkeit angewiesen, um genügend Fachkräfte zu finden. Die Initiative gefährde Arbeitsplätze.

Die EU ist der mit Abstand wichtigste Handelspartner der Schweiz. Der wirtschaftliche Schaden für die Exportnation wäre verheerend, der Wohlstand in Gefahr, warnt etwa Heinz Karrer, Präsident des Wirtschaftsverbands "Economie Suisse": "Man geht davon aus, dass wenn man keine bilateralen Verträge hätte, der Wohlstand in zehn, 15 Jahren etwa 3.500 bis 4.000 Franken pro Einwohner tiefer wäre. Man redet von einem reduzierten BIP von etwa minus sechs Prozent. Mit anderen Worten: Es ist ganz, ganz substanziell".

Glaubt man den Umfragen, ist ein Erfolg der Kündigungsinitiative unwahrscheinlich: Danach wollen 63 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer gegen die Forderung der SVP stimmen.