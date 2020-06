Kommission zum Mindestlohn: Bremsen oder großer Sprung?

Wie viel jemand verdient, das wird in Tarif- oder den Arbeitsverträgen festgeschrieben. Der Staat soll sich da laut Grundgesetz nicht einmischen. Seit 2015 aber ist festgelegt, was einem Beschäftigten in der Stunde mindestens zusteht: Steigen die Einkommen, dann muss auch der Mindestlohn angehoben werden, so steht es im Gesetz.

9,85 Euro als Zielmarke?

Aber um wie viel? Gewerkschaften und Arbeitgeber in der zuständigen Kommission, die nun tagt, orientieren sich am Tarifindex des Statistischen Bundesamtes. Der zeigt auf, wie hoch die Einkommen in den letzten zwei Jahren gestiegen sind. Demnach läge die neue Lohnuntergrenze bei 9,85 Euro.

Arbeitgeberseite verweist auf die Corona-Krise

Nun soll die Kommission aber auch das wirtschaftliche Umfeld betrachten und die Sicherheit von Arbeitsplätzen. Genau das dürfte heute der Streitpunkt sein. Denn Corona überschattet auch die Diskussion um einen neuen Mindestlohn ab Januar 2021. Manch ein Arbeitgeber fordert, die Anpassung jetzt einfach einmal auszusetzen: Alles andere würde die Firmen überfordern und gerade im Niedriglohnbereich zusätzlich Arbeitsplätze kosten, argumentieren sie.

Die Gewerkschaften wollen den großen Sprung nach vorn

Die Gewerkschaften rechnen anders. Gerade jetzt in der Krise komme es darauf an, die Kaufkraft zu stärken und den Konsum anzukurbeln. Sie schlagen sogar vor, den Mindestlohn auf 12 Euro in der Stunde anzuheben – was schon zu heftigem Protest der Arbeitgeber geführt hat. In einem Schritt ließe sich eine so massive Anhebung sicher nicht durchsetzen. Aber die Kommission könnte ja weit in die Zukunft blicken: 12 Euro als Zielmarke nicht für die nächsten zwei, sondern für die nächsten vier Jahre.

Ergebnis am Mittag

Am Mittag wird Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erfahren, zu welchem Ergebnis die Kommission gekommen ist. Das Kabinett muss dem Vorschlag der Kommission dann noch zustimmen. Dann könnte Heil die neue Lohnuntergrenze per Verordnung in Kraft setzen.

Vergleich mit anderen EU-Ländern ist schwierig

Lohnuntergrenzen gibt es in den meisten EU-Staaten. 21 von ihnen haben zurzeit solch einen Mindestlohn. Schaut man nur auf die reine Eurozahl, nimmt Deutschland mit dem aktuellen Satz von 9,35 Euro hier Platz Sechs ein. Am meisten erhalten die Beschäftigten in Luxemburg mit über 12 Euro. Am wenigsten steht den Mitarbeitern in Bulgarien mit nicht ganz zwei Euro in der Stunde zu.

Berücksichtigt man die unterschiedlichen Lebenshaltungskosten, rückt Deutschland sogar auf Platz Vier in der Statistik auf. Man muss den Mindestlohn aber auch ins Verhältnis zu dem setzen, was im Schnitt in einem Land verdient wird. Laut Statistischem Bundesamt belegt die Bundesrepublik dann im Vergleich zu anderen EU Staaten eher im unteren Bereich.