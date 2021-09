Kommentar: Geschlossenheit auf den letzten Metern

Markus Söder will die Trendwende noch an diesem Wochenende. Die Messlatte dafür hat er gleich zu Beginn des Parteitags hoch gelegt. Die Delegierten hat er eingeschworen, Armin Laschet einen freundlichen Empfang zu bereiten.

Dieser Empfang wirkte am Anfang sichtbar inszeniert. "Armin", "Armin" rufende JU-ler stehen mit Schildern in der Eingangshalle. Und auch die Delegierten begrüßen den Unions-Kanzlerkandidaten, den sie für ein historisches Umfragetief verantwortlich machen, mit lang anhaltendem Applaus. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass die Basis gemerkt hat, sie muss jetzt zu Laschet stehen, auch wenn sie Markus Söder besser gefunden hätte. Vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass einigen in der CSU Söder mit seinen Sticheleien gegen Laschet zu weit gegangen ist.

Söder und Laschet in Siegerpose

Laschet nutzt die Chance, die ihm die CSU bietet. Nach einem mühsamen Redeauftakt spricht er die Themen an, die die CSU-Delegierten hier hören wollen: Die Warnung vor einem Linksrutsch, Attacken auf den SPD-Kanzlerkandidaten Scholz und das Versprechen: Stabilität gibt es nur mit der Union.

Am Schluss wirkt der lange Applaus für Laschet überzeugter. Die Union produziert das Bild der Geschlossenheit, das sie wollte. Laschet wirkt erleichtert, wenn nicht sogar dankbar. Markus Söder klatscht mit dem Publikum knappe zehn Minuten durch und greift nach Laschets Hand: Söder und Laschet in der Siegerpose.

Gelingt der Union die Trendwende?

Die Frage ist: Gelingt es den Wahlkämpfern, jetzt noch die Stimmung des Parteitags an die Wählerinnen und Wähler zu vermitteln und den Trend zu drehen. Vor allem vom Triell am Sonntagabend im Fernsehen hängt noch einiges ab.

Eines steht an diesem Samstag fest: Die CSU hat verstanden. Sie muss zu Laschet stehen, um bei der Bundestagswahl doch noch erfolgreich zu sein. Gleichzeitig wollen sich die Christsozialen nicht vorwerfen lassen, sie hätten Armin Laschet zu wenig unterstützt.

Ein Kommentar von Stephanie Stauß, Leiterin BR-Hauptstadtstudio