Kommentar: Von der Leyen muss Europa demokratischer machen

Mit dem Begriff Sensation sollte man vorsichtig sein. Gerade in Zeiten von Fake News. Doch dass das Europaparlament mit Ursula von der Leyen zum ersten Mal in der Geschichte eine Frau an die Spitze der EU-Kommission gewählt hat, ist etwas Besonderes. Und auch, dass dieses wichtige Amt nach einem halben Jahrhundert Pause zum ersten Mal wieder einem Politiker aus Deutschland anvertraut wird, kann man getrost bemerkenswert, ja historisch nennen.

Kleinkarierte SPD

Was für einen größeren Vertrauensbeweis unserer europäischen Nachbarn in diesen schwierigen Zeiten kann es geben? Umso kleinkarierter kommt einem schon jetzt das trotzige Nein der 16 SPD-Abgeordneten vor, die ihrem gescheiterten Wunschkandidaten Frans Timmermans nachtrauern, ohne einen realistischen Plan B zu haben.

Dabei kann die Wahl Ursula von der Leyens, auch wenn sie unter – gelinde gesagt – hektischen Umständen zustande kam, trotz allem eine Chance für Europa sein. Denn die neue Chefin der Kommission hat in den zurückliegenden zwei Wochen ihrer Blitz-Bewerbung gezeigt, dass sie für den heiklen Job geeignet ist, obwohl sie keine Spitzenkandidatin war.

Auftritt von der Leyens: tadellos dreisprachig

In beachtlichem Tempo und mit erstaunlicher Energie hat die Ex-Verteidigungsministerin in unzähligen Anhörungen und Gesprächen um Vertrauen geworben. Sie hat mit tatkräftiger Hilfe des verhinderten Bewerbers Manfred Weber und ihres provisorischen Beraterteams ein Programm aus dem Boden gestampft, in dem die größten Herausforderungen angesprochen werden, denen die EU in den kommenden fünf Jahren gegenübersteht. Und sie hat, last but not least, ihre Agenda für ein geeinteres und stärkeres Europa vor den skeptischen Straßburger Abgeordneten engagiert und mit der nötigen Dosis Emotion verteidigt. Noch dazu tadellos dreisprachig – in Englisch, Französisch und Deutsch.

Keine Revolution

Inhaltlich sind die politischen Leitlinien von der Leyens keine Revolution. Sieht man einmal von ihrem ehrgeizigen Vorhaben ab, ihr Team möglichst paritätisch, mit gleichviel Frauen wie Männern zu besetzen und Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen.

Vieles, was sich die künftige oberste "Hüterin der Verträge" als Ziel vorgenommen hat, kommt einem bekannt vor. Ist es doch sozusagen die Essenz der Reformdebatten der vergangenen Jahre, ergänzt um die Forderungen jener Kräfte im Parlament, deren Stimmen die CDU-Politikerin gewinnen musste. Böse Zungen mögen das "Wunschkonzert" oder "Wundertüte" schimpfen. Dass von der Leyen nicht nur reden, sondern auch zuhören kann, hat sie damit jedenfalls bewiesen. Und alles in allem klang ihre Rede deutlich mehr nach Aufbruch als nach "Weiter so".

Von der Leyens leidenschaftlicher Appell für Rechtsstaatlichkeit

Mit einem "Green Deal" gegen den Klimawandel, Zusagen für eine humane Flüchtlingspolitik und Geschlechtergerechtigkeit will sie die Grünen versöhnen. Mit fairen Mindestlöhnen in der EU, einer Arbeitslosenrückversicherung für Krisenzeiten und einem leidenschaftlichen Appell für Rechtsstaatlichkeit und europäische Werten die Sozialdemokraten.

Den Liberalen verspricht sie, sich für freien Handel, digitale Innovation und eine gerechte Besteuerung von Internetkonzernen einzusetzen und der resoluten Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager wieder eine prominente Rolle zu geben. Ihre eigene Parteienfamilie, die EVP, schließlich bedient die Konservative mit einem Bekenntnis zu mehr Außengrenzschutz, einer starken Wirtschaft und einem Europa, das mehr für die eigene Verteidigung tut und in der Außen- und Sicherheitspolitik möglichst bald mit einer Stimme spricht.

Eine Holocaust-Überlebende ein würdiges Vorbild

"Mehr Mut für Europa" – das Motto, das sich Ursula von der Leyen ausgesucht hat, ist wahrlich nicht das Schlechteste. Und auch Simone Veil, die 2017 verstorbene Frauenrechtlerin und Holocaust-Überlebende, ist ein würdiges Vorbild. Wie viel von ihren ambitionierten Zielen die Kommissionspräsidentin in spe am Ende wird umsetzen können, muss ohnehin die Zukunft weisen. Wie bei ihrem Vorgänger Jean-Claude Juncker wird auch für Ursula von der Leyen viel von dem Spielraum abhängen, den ihr die Mitgliedsstaaten lassen. Und von den Krisen, die bestimmt kommen werden.

Entscheidend wird sein, dass sie den begrenzten Einfluss ihres Amtes nutzt, ihr vielleicht wichtigstes Versprechen einzulösen: Das unzureichende Auswahlverfahren für das europäische Spitzenpersonal bis zur nächsten Wahl auf eine solidere, noch demokratischere Basis zu stellen. Und die Rechte des EU-Parlaments bei der Gesetzgebung zu stärken. Europa muss liefern, sonst könnten seine populistischen Feinde doch noch triumphieren.

Ein Kommentar von Holger Romann, ARD-Korrespondent in Brüssel