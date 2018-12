Kommentar: US-Medien müssen von der Trump-Droge runter

Fernsehen, Internet und Zeitungen in den USA sind keine Feinde des amerikanischen Volkes. Dass US-Präsident Donald Trump weiter behauptet, es sei anders, ist gefährlich für die Demokratie. Die Fernsehreporterin Lesley Stahl sagt, Trump habe ihr erklärt, er werde Journalisten soweit in Misskredit bringen, dass ihnen keiner mehr glaubt, wenn sie kritisch über den Präsidenten berichten.

Trump: Medien sind "Feinde des Volkes"

Ohne funktionierende Öffentlichkeit, zu der eine freie Presse gehört, sind die Tage einer demokratischen Gesellschaft aber gezählt. Für US-Präsident Trump ist das kein Problem. Er verwendet den Begriff "Feind des amerikanischen Volkes", um die eigenen Basis anzuheizen. Nur darum geht es noch. Gerade so, als gäbe es keine historischen Parallelen.

Auch Diktatoren im 20. Jahrhundert haben vor vermeintlichen "Volksfeinden" gewarnt. Ihr Ziel war es auszugrenzen, Teile der Bevölkerung zu attackieren oder - darauf wird in den USA hingewiesen - letztendlich sogar zu ermorden. US-Autor Marvin Kalb erinnert daran, dass auch damals Schriftsteller, Journalisten und politische Dissidenten zu den Opfern gehörten.

Amerikaner haben sich an Trumps Sprache gewöhnt

Dass Kritiker die Präsidentschaft Trumps in Zeitung und Fernsehen in immer dunkleren Farben malen, hat auch damit zu tun, dass längst eine Art Gewöhnung in den USA eingesetzt hat. Wer regt sich noch auf, dass Trump über Einwanderer so spricht, als seien sie alle Gewaltverbrecher? Was passiert, wenn der Präsident seinen früheren Anwalt eine Ratte nennt? Welche Folgen haben die Schmähungen der Reporter?

Immerhin: Nach einer Umfrage des Ipsos Instituts sagt eine Mehrheit von 85 Prozent der Amerikaner, dass die Pressefreiheit entscheidend ist für die Demokratie. Aber jeder dritte Befragte stimmt dem Präsidenten zu, dass die Nachrichtenmedien der Feind des amerikanischen Volkes seien. Bei den Republikanern sind es sogar 48 Prozent der Befragten.

Medien an Trumps Aufstieg beteiligt

In einer von Populismus, Konsum und falschem Patriotismus getränkten Gesellschaft geht es nur noch um die Frage: Berichtet Ihr auch gut über uns? Das wird zum Gradmesser für Journalismus bei Trump-Gegnern und Trump-Anhängern.

Zur Wahrheit gehört, dass Fernsehen, Radio, Internet und Zeitungen in den USA seit Jahrzehnten zur Spaltung der Gesellschaft, zur Relativierung der Wahrheit und zu Trumps Aufstieg beigetragen haben. Jetzt kommen sie von der Trump-Droge nicht mehr runter, die ihnen Einschaltquote und Klickzahlen garantiert.

Medien schielen auf Einschaltquoten statt auf Information

Wenn das Weiße Haus dem CNN-Reporter Jim Accosta die dauerhafte Akkreditierung entziehen will, dann sagt das etwas über den geringen Stellenwert der Pressefreiheit in der US-Administration aus. Es sagt aber auch viel über Accosta und dessen professionelle Eitelkeit aus. Er ist nämlich längst auf Zugang zu Trump und die Auseinandersetzung im Weißen Haus angewiesen, um sein Programm zu verkaufen. Der Reporter ist damit Teil der Show, und nichts anderes bekommen Zuschauer der Nachrichtensender und großen Networks in den USA zu sehen.

Die Gefahr für die Demokratie und eine funktionierende Öffentlichkeit, geht in den USA deshalb nicht allein vom Präsidenten aus. Sondern auch von einer Medienlandschaft, die stärker auf kommerziellen Erfolg, Einschaltquote und Polarisierung setzt, als auf umfassende Information. Das macht Journalisten aber noch lange nicht zum Feind des amerikanischen Volkes.