Kommentar: Unsichtbare Impfgegner

Die alte Bundesregierung hat es versäumt, ein sicheres Impfnachweis-System einzurichten. Und auch jetzt ist eine Lösung der Probleme rund um Impfpassfälschungen nicht in Sicht. Obwohl der Impfnachweis zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger in der Pandemie immer wichtiger wird, ist eine Änderung der Sicherheitsarchitektur des digitalen Covid-Zertifikats nicht in Sicht.

Das kommt Fälschern von Impfnachweisen zupass. Denn: Gemäß dem Sicherheitsprotokoll erhalten Bürger in Apotheken ein Zertifikat, das Impfung- oder Genesenen-Status nachweist, unter Vorlage ihres gelben Impfausweises mit entsprechendem Impfeintrag. Das gelbe Impfbüchlein ist ein primäres Identitätsdokument und damit Ausgangspunkt des gesamten Identitätsmanagements im Cov-Pass-System.

Gelber Impfpass ist nicht fälschungssicher

Doch ausgerechnet der alte gelbe Impfpass ist nicht fälschungssicher. Denn er verfügt über keine modernen Sicherheitsmerkmale. Dennoch dient er als Basis für ein digitales Echt-Dokument. Das halte ich für einen folgenreichen Fehler.

In Bayern gilt der gelbe Impfpass aktuell weiterhin als Nachweis einer Impfung gegen SARS-CoV-2, so das Bayerische Gesundheitsministerium auf BR-Anfrage. Und auch die vom Bundesministerium für Gesundheit von den Ländern erbetene Rechtsänderung, mit der die Verpflichtung zur Vorlage eines digital auslesbaren Impfnachweises mit einem QR-Code im Rahmen von Zutrittskontrollen zu Veranstaltungen, Einrichtungen und Angeboten nach den Corona-Verordnungen der Länder auf eine sichere Rechtsgrundlage gestellt werden soll, wird das Problem nicht lösen.

Unterschrift, Stempel und Aufkleber im Impfpass lassen sich leicht nachmachen

Denn ein einmal auf Basis einer Fälschung ausgestellten QR-Code wird im Handy zum digitalen CovPass, zum Türöffner. Prüfer können die Fälschung später nicht mehr entlarven. Dass in der Pandemie ausgerechnet ein schlechtes Ausgangsdokument als Basis für ein besseres dient, hilft Fälschern und ihren Kunden.

Nach wie vor lassen sich Unterschrift, Stempel und Aufkleber in den gelben Impfpässen aus Papier kinderleicht leicht nachmachen. Zahlreiche Angebote und Nachfragen in einschlägigen Foren im Internet zeigen das. Sie bleiben die Grundlage für den digitalen Impfausweis.

Möglicherweise Tausende Fälschungen im Umlauf

Die Behörden wissen nicht, wie viele Fälschungen bereits im Umlauf sind, hinter denen sich Ungeimpfte verbergen. Meldungen zu Einzelfällen von Sicherheitsbehörden legen den Schluss nah, dass Tausende Fälschungen im Umlauf sind. Apotheker haben wenig Chancen qualitativ "gute" Fälschungen zu erkennen.

So kommen Impfgegner an von Apotheken ausgestellte echte QR-Codes und erhalten Rechte und Freiheiten, die eigentlich nur für "2-G", Geimpfte und Genesene, vorgesehen sind. Die Nutzer von Fälschungen bleiben unbemerkt ein Turbo für die Pandemie.

Ein Kommentar von BR-Reporterin Sabina Wolf