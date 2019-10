Kommentar: Mohrings gefährliche Linkenlust

Die CDU verliert ihre Orientierung. Allen Ernstes fordert Mike Mohring, sich den Linken zu öffnen. Ausgerechnet der Wahlverlierer drückt seiner ganzen Partei eine Richtungsdebatte auf. Die CDU hat auf ihrem Bundesparteitag Ende 2018 klar "Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit" mit den Linken abgelehnt. Das ist unmissverständlich. Wenn der Beschluss nicht die Duldung einer Minderheitsregierung einbezieht – was meint er dann?

Strategievorgaben vom Wahlverlierer?

Es ist, gelinde gesagt, mutig vom Wahlverlierer Mohring, seine CDU in diese Debatte zu zwingen. Denn er ist selber schuld am Thüringer Debakel. Die Thüringer CDU blieb in der Opposition fünf Jahre lang blass, Mohring selbst glänzt nicht mit seinen Beliebtheitswerten. Er sollte jetzt nicht die Verantwortung für seine Niederlage nach Berlin abschieben, aufs Konrad-Adenauer-Haus und die große Koalition. Und er sollte seiner Partei schon gar keine strategische Debatte aufdrängen.

AfD würde profitieren

Die Bundes-CDU ihrerseits darf Mohrings Wünsche nicht erfüllen. Eine Kooperation mit den Linken würde die Union vollends beliebig machen. Und zwar nicht nur den Thüringer Landesverband, sondern die gesamte Union mitsamt der CSU. Schon das würde der AfD weitere Wähler zutreiben. Hinzu kommt: Die Unvereinbarkeit mit den Linken ist der demokratisch gefasste Beschluss eines Parteitags. Will die CDU nun wirklich sagen, war nicht so gemeint? Dann wäre die logische Frage: Wie stabil ist eigentlich die Abgrenzung zur AfD? Sie stünde automatisch in Zweifel.

Polarisierung oder Normalisierung?

Ja, AfD und Linke haben den Thüringer Wahlkampf polarisiert. Die CDU kann nicht diese Polarisierung beklagen und sich anschließend an einem der Pole niederlassen. Das wäre kein Pragmatismus, sondern Relativismus: Weil die AfD so stark ist, sollen die Linken plötzlich kooperationswürdig sein.

Kompromisse ja, Selbstaufgabe nein

Natürlich erfordert die Zersplitterung des Parteienwesens mehr Kompromissbereitschaft. Staatspolitische Verantwortung. Eine Rückbesinnung auf das Prinzip "Erst das Land, dann die Partei". Kurz, die neue Lage verlangt mehr Verantwortung. Aber keine Selbstaufgabe. Sie verlangt nicht den Abschied von ureigenen Prinzipien. Eine Öffnung zu den Linken wäre das Letzte, was die verunsicherte Union braucht.

Ein Kommentar von Achim Wendler, BR-Hauptstadtstudio Berlin, Studioleiter