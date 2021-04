Kommentar: Kandidatenkür ohne Plan

Es ist paradox. Monatelang agierte Markus Söder nicht wie der typische CSU-Chef, der in der Republik rumrempelt und dem bayerische Interessen über alles gehen. In all diesen Monaten kokettierte Söder mit der Kanzlerkandidatur, erklärte sich aber nicht.

Nun, da er Kanzler werden will, spielt er wieder die traditionelle CSU-Karte: andere belehren, wie es geht – beim Brief mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann etwa. Alleingänge forcieren – wie beim russischen Impfstoff Sputnik.

Söder rempelt wieder – die Union schließt die Reihen

Und: Söder rempelt und stichelt in Richtung CDU-Chef Armin Laschet. Damit bewirkt er das Vorhersehbare: Die CDU-Funktionäre schließen die Reihen. Paradox ist auch Söders Einlassung am späten Nachmittag im CSU-Präsidium: Er wolle keine Hauruck-Aktion. Abgeordnete und Basis müssten einige Tage Zeit haben zu diskutieren.

Doch genau mit dieser Argumentation startet doch Söder eine Hauruck-Aktion. Statt des vereinbarten Verfahrens – Söder und Laschet einigen sich – verlangt er nun eine diffuse, breite Diskussion ohne festgelegtes Prozedere und Entscheidungsprozesse. Sein Kalkül: Dass sich doch noch ein zwei namhafte CDUler gegen Laschet stellen und die Revolte anführen. Er riskiert damit einen Konflikt in der Union. Und nimmt in Kauf, den vermutlich zukünftigen Unions-Kanzlerkandidaten Laschet zu beschädigen.

Unionsspitzen haben sich verkalkuliert

Auch Laschet hat sich verkalkuliert. Offenbar dachte er, Söder würde sich schon einreihen, wenn der CDU-Chef auf seiner Kandidatur besteht. Hätte Laschet als Chef der größeren Schwester früher das Gespräch mit dem CSU-Chef gesucht, wäre noch Zeit gewesen, sich auf ein vernünftiges Verfahren zu verständigen. Jetzt steht die Union ohne da.

Inhaltlich hat Söder gute Argumente auf seiner Seite: Tatsächlich sind seine Umfragewerte seit Monaten deutlich besser als die von Armin Laschet. Gut möglich, dass Söder bundesweit besser überzeugen würde als Unionskandidat. Offenbar hat sich Söder aber verschätzt, dachte bis vor kurzem, dass er schon noch gerufen werden würde aus der Union. Nun ist die Zeit zu knapp, eine Mitgliederbefragung durchzuführen.

Söder – der, der wollte und nicht durfte?

Die Chancen stehen minimal, dass Söder Kandidat wird. Sollte er es werden, trägt er die volle Verantwortung für das Wahlergebnis der Union im September. Eher wahrscheinlich ist, dass Söder nicht der Kandidat wird und mit seinem Verhalten jetzt den Preis in die Höhe treibt. Sollte die CDU mit Laschet im Herbst gewinnen, kann Söder behaupten, er habe dazu beigetragen. Verliert die Laschet-Union, steht Söder als der starke Mann da, der wollte, aber nicht durfte, als derjenige, der es besser gemacht hätte.

Aus Söders Sicht, nicht aus der der Union, hätte diese Variante vielleicht sogar am meisten Charme. Ein Präsidiumsmitglied prognostizierte scherzend per SMS: Laschet wird Kandidat, Baerbock Kanzlerin, Söder holt in Bayern die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl und ruft ein Königreich aus.

Ein Kommentar von Eva Lell, Redakteurin in der BR-Redaktion Landespolitik