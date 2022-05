Kommentar: Kernschmelze in der Kirche

Stuttgart 2022: Ein Katholikentag als Spiegelbild einer Gesellschaft, hin- und hergerissen zwischen der Sehnsucht nach Frieden und Solidarität mit der Ukraine: In Stuttgart erlebte die christliche Friedensbewegung keine Renaissance. Das Credo "Schwerter zu Pflugscharen" ging auch hier in der lauten Forderung nach Waffenlieferungen unter.

Bundeskanzler Olaf Scholz bekam viel Applaus für seinen nachdenklichen und zugleich kämpferischen Redebeitrag, in dem er einen Frieden ohne Gerechtigkeit für die Ukraine ausschloss. Nur, wie dieser Frieden hergestellt werden kann, darauf gab es in Stuttgart keine Antwort.

Wer gehofft hatte, dass auf diesem Treffen die friedensethische Debatte neu belebt wird, wurde enttäuscht. Früher waren Kirchen- und Katholikentage ein Hochfest der Friedensbewegung. Heute scheinen die Institutionen, die diese Treffen tragen, zu schwach und zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um eine solche Grundsatzdebatte anzustoßen.

Die Pandemie als Krisenbeschleuniger

Wir bekommen einen Vorgeschmack darauf, was es bedeutet, wenn das organisierte Christentum zur Minderheit wird. In diesem Jahr wird es ja amtlich: Eine Mehrheit der Bundesbürger ist nicht mehr Mitglied in einer der beiden großen Kirchen. In Stuttgart fand ein kleiner Katholikentag statt, mit weniger Teilnehmern als sonst. Das liegt sicher auch an der Corona-Pause, die große Massenveranstaltungen einlegen einlegen mussten.

Die Pandemie hat den Traditionsabbruch in der Kirche beschleunigt. Dazu kommen spezifisch katholische Faktoren: Die Unfähigkeit, den Missbrauch in den eigenen Reihen gründlich und schonungslos aufzuarbeiten, die systematische Ungleichbehandlung von Frauen, die oft willkürliche und intransparente Ausübung von Macht.

Die Reformgegner glänzen durch Abwesenheit

Ein Katholikentag als Spiegelbild einer Kirche: Die vergangenen fünf Tage in Stuttgart haben gezeigt, was funktioniert in dieser altehrwürdigen Institution: großes ehrenamtliches Engagement, gute Initiativen. Und was nicht funktioniert: offener, ehrlicher Dialog zum Beispiel. Kardinal Rainer Maria Woelki aus Köln oder Bischof Rudolf Voderholzer aus Regensburg, die beiden prominentesten Gegner von weitgehenden Reformen, glänzten in Stuttgart durch Abwesenheit. Dem Frust, dem Verdruss, auch dem Zorn der in Stuttgart versammelten Kirchenbasis wollten sie sich nicht aussetzen.

Die Krise ist im Kern der Gemeinschaft angekommen

Das ist unklug, denn dann hätten sie mitbekommen, dass die Krise schon längst den Kern der katholischen Gemeinde erreicht hat. Soziologen sprechen von den "hochverbundenen" Katholiken. Also denen, die die Organisation tragen: Wenn Ordensschwestern offen und öffentlich mit ihrer Kirche hadern. Wenn regelmäßige Gottesdienstbesucher über Austritt nachdenken und selbst Bischöfe am System zweifeln und verzweifeln, dann ist das ein zuverlässiger Indikator für die Kernschmelze.

Man kann das ignorieren, man kann einer idealen Kirche – die es wohl nie gegeben hat – hinterhertrauern. Oder man stellt sich offen und ehrlich der Realität einer existentiellen Kirchenkrise. Die Chance dazu hat dieser Katholikentag geboten.