Kommentar: Kein Sinneswandel bei Trump

Es ist die Taktik rechtsnationaler Populisten, wie wir sie auch aus anderen Ländern kennen. Erst rote Linien überschreiten, um dann, wenn die Empörung zu groß wird, zu behaupten: Es war alles nicht so gemeint. Das kennt man beispielsweise von Viktor Orban, dem ungarischen Regierungschef. Orban überschreitet immer wieder bewusst rote Linien. Indem er die Unabhängigkeit von Justiz und Medien in Ungarn beschneidet, indem er mit antisemitischen Untertönen gegen den US-Milliardär George Soros hetzen lässt. Wenn dann der Protest in der Europäischen Union zu laut wird, weicht Orban wieder zurück, nach dem Motto: alles nicht so gemeint, alles ein Missverständnis. Ähnlich operiert in Österreich die rechtspopulistische FPÖ. Immer wieder verbreiten einzelne FPÖ-Politiker etwa Hetze gegen "den" Islam, um dann, wenn die Empörung überhandnimmt, zurück zu rudern - Motto: Sorry, ein Missverständnis. Das Ziel ist stets ein doppeltes: Bei der Zielgruppe rechts außen die Botschaft verankern: "Ich bin einer von Euch" - im Fall Trump also bei den Extremisten, die das Kapitol gestürmt haben. Und nach dem Zurückrudern die eigenen Reihen beruhigen - im Fall Trump auch die gemäßigten Republikaner, die nun sagen können: Na ja, so schlimm ist er nun doch nicht.

Trump will ein Machtfaktor bleiben

Donald Trump, der vier Jahre lang per Twitter immer wieder nachweisbar Fake News, Falschnachrichten verbreitet hat, der monatelang ohne jeden Beleg von Wahlbetrug gesprochen, der zuletzt vor dem Kapitol zu Gesetzesbruch und Gewalt aufgestachelt hat, ändert seine Grundhaltung nicht über Nacht. Trump taktiert mit Blick auf die Zeit nach dem 20. Januar, wenn er endgültig sein Amt an Joe Biden verliert. Trump will ein Machtfaktor bleiben, in seiner Kern-Anhängerschaft, in der republikanischen Partei. Auch mit Blick auf die nächste Präsidentschaftswahl 2024. Darum geht es, nicht um einen Sinneswandel.