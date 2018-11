Kommentar: Irrlicht statt Lichtgestalt

Wir müssten mal darüber reden, ob Bayern wirklich zu Deutschland gehört. Ich stelle aber selbstverständlich nicht in Frage, dass Bayern dazu gehört. Wo ist der Witz? Richtig, es gibt keinen. Es ist einfach ein Widerspruch, ein ziemlicher Schmarrn. So wie bei Friedrich Merz: Er fordert eine Debatte über das Grundrecht auf Asyl und bestreitet dann, das Grundrecht auf Asyl in Frage zu stellen. Beim besten Willen, das passt nicht zusammen.

Wir leben in einer großen Gereiztheit. Wer Debatten anstoßen und kein Populist sein will, muss sich vorher ein paar Gedanken machen. Hat Merz das versäumt? Oder hat er das Ganze gezielt ausgedacht? Egal. Es ist jedenfalls falsch.

Merz irrt auch in der Sache: Deutschland ist keineswegs das einzige Land mit Individualrecht auf Asyl. Merz hätte mal die Verfassung Portugals googeln können. Artikel 33 sagt: "Ausländern und Staatenlosen, die infolge ihres Eintretens für die Demokratie, soziale und nationale Befreiung, Frieden zwischen den Völkern, Freiheit und für die Menschenrechte in schwerwiegender Weise bedroht oder verfolgt werden, ist das Asylrecht gewährleistet." Und Portugal ist nur ein Beispiel.

Dann lieber keine Debatte

Was also war das alles? Eine Debatte, die erst falsch begründet wird und dann gar nicht so gemeint war. Sowas braucht Deutschland nicht. Dann lieber keine Debatte. Dann lieber das Motto von Angela Merkel: Debatten müssten geführt werden, wenn sie aufkämen, hat sie mal gesagt. Das klingt passiv, zu passiv für eine Kanzlerin. Aber lieber keine Debatte, als eine, die beginnt mit dem irrtümlichen Gegenteil dessen, was man will.

Friedrich Merz gilt als rhetorische Lichtgestalt. In diesem Fall ist er ein Irrlicht. Das letzte Mal, dass Friedrich Merz eine Debatte erfolgreich angestoßen hat, ist 15 Jahre her: die Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Wer CDU-Chef werden will, will auch Bundeskanzler werden, und muss Debatten anstoßen können. Sonst kann auch Merkel weitermachen. Viel Zeit zum Üben hat Merz nicht mehr.