Kommentar: Ich will mein Astrazeneca zurück!

Es ist wirklich zum Haare raufen. Erstes Missverständnis: Der Impfstoff von Astrazeneca ist schlechter als die anderen. Es stimmt, er schützt nicht ganz so wirksam vor SARS-Cov-2 wie andere Impfstoffe, aber er schützt gut. Und vor schweren Verläufen und Todesfällen sogar deutlich mit weit über 90 Prozent - übrigens schon nach einer Dosis.

Impfstoff ist besser als sein Ruf

Zweites Missverständnis: Der Impfstoff taugt nur für die jüngeren unter uns. Tatsächlich hatte die Ständige Impfkommission ihn zunächst nur für die unter 65-Jährigen empfohlen, weil die Datenlage zu dünn war. Als dann die Daten endlich vorlagen, dauerte es gefühlt endlos, bis das Gremium den Impfstoff auch den über 65-Jährigen empfahl. Da war der Schaden allerdings längst angerichtet und die Mär vom Impfstoff zweiter Klasse in der Welt.

Und jetzt das dritte Missverständnis: Astrazeneca verursacht Thrombosen. Schon seit Tagen machten Beschreibungen von Blutgerinnungsauffälligkeiten die Runde. Erst in Österreich, dann in Dänemark und Norwegen. Regierungen haben Impfungen gestoppt.

Was wir jetzt sehen, ist ein Dominoeffekt. Dabei geben die Zahlen diese Vorsicht nicht her. Sinusvenenthrombosen, also die fiesen Blutgerinnsel, die zu Schlaganfällen führen können, sind zwar verheerend. Aber sie kommen vor – mit und ohne Impfung. Nichts sagt zum jetzigen Zeitpunkt, dass die Impfungen die Ursache sind.

Bereits Millionen Geimpfte in Europa

Angesichts von zig Millionen Geimpften in Europa bleibt festzuhalten: Die Astrazeneca-Impfung nützt auf alle Fälle mehr, als dass sie schadet. So wie übrigens auch die Anti-Baby-Pille wirksam vor Schwangerschaften schützt – obwohl sie das Thromboserisiko erhöht. Eine Covid-Erkrankung jedenfalls bringt neben vielen Begleiterkrankungen auch ein deutliches Risiko für Gerinnungsstörungen mit sich, das ist längst belegt.

Stopp der Impfung ein verheerendes Signal

Dass die Impfungen nun ausgesetzt werden, ist eine übervorsichtige Behördenempfehlung mit verheerenden Folgen. Sie fördert die hysterische Angst vor dem Impfstoff. Der Imageschaden ist vermutlich nicht wieder gut zu machen. Und das, obwohl wir diesen Impfstoff dringend brauchen. Das Impfen geht in Deutschland im Schneckentempo voran. Dosen bleiben liegen, Termine werden nicht wahrgenommen. Aber ohne die Impfung werden wir es aus dieser Pandemie nicht schaffen. Ich jedenfalls möchte Astrazeneca zurück!