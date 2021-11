Kommentar: Flackernde Ampel

Der erste Auftritt der neuen Koalition war hölzern. Der künftige Kanzler Olaf Scholz liest ab, blickt ständig auf sein Manuskript. Sein Vize Robert Habeck gibt sich fast schüchtern, was wohl Demut vor der Aufgabe ausdrücken soll. Als er spricht, steht Annalena Baerbock bedröppelt neben ihm. Satz mit X. Dann kommt Christian Lindner dran, der dritte Mann in Folge. Auch er bemüht sich um eine besondere Darstellungsform: der gereifte Staatsmann in Verantwortung für die Nation. Subtext: Der noch bessere Kanzler wäre ich.

Zum Artikel: Grünes Licht für die Ampel

Superlative auf wackligem Fundament

Aber was zählt, ist natürlich nicht die erste Pressekonferenz, das unglückliche Setting mit Bildschirmflimmern oder die unklaren Abläufe, wer wann reden soll. Was zählt, sind die Inhalte: Und da hat sich die Koalition viel vorgenommen.

"Mehr Fortschritt", das ist das Versprechen. Scholz spricht vom "Jahrzehnt der Investitionen". Und Lindner lobt das "ambitionierteste Klimaschutzkonzept einer Industrienation". Ein schönes Superlativ, das die Grünen interessanterweise nicht verwendet haben. Zurecht, denn beim Kohleausstieg ist kein Datum festgeschrieben. Hoffnungsvoll heißt es: "Idealerweise gelingt das schon bis 2030." Bei der Bahn ein Finanzierungsvorbehalt: "Sofern haushalterisch machbar, soll die Nutzung der Schiene günstiger werden".

Und beim Thema E-Autos? Bis 2030 sollen "mindestens 15 Millionen Elektro-Pkw" auf Deutschlands Straßen unterwegs sein. Bis dahin will die Ampelkoalition für eine Million öffentlicher Ladepunkte sorgen, also nur ein Ladepunkt für 15 Autos. Die privaten Haushalte sollen wohl selbst tief in die Tasche greifen. Ob es nochmal Zuschüsse für Ladestationen gibt, da bleibt das Papier vage. Häuslebauer sollen auf Solardächer setzen, aber bekommen sie dabei finanzielle Unterstützung? Die Regierung will "Vergütungssätze anpassen", aber was heißt das? Auf zwei Prozent der Landesfläche soll Windenergie genutzt werden. Und wo? Im Wald oder am Ortsrand? Bürger werden mitreden wollen. Habeck sagt, die neue Regierung sei auf 1,5-Grad-Pfad. Na dann, toi, toi, toi.

Vielleicht kann ja eine mögliche Außenministerin Baerbock über die angekündigte "Klima- und Energieaußenpolitik" noch mehr reißen. Aber wie es scheint, sind die Grünen bei ihren Ökozielen deutlich eingebremst worden. Immerhin heißt es im Koalitionsvertrag: "Wir erkennen die Leistung der Anglerinnen und Angler für den Natur- und Artenschutz an."

Scholz will Verlässlichkeit

Apropos Außenpolitik: Hier setzt Scholz auf Kontinuität, die deutsch-amerikanische Freundschaft steht, auch wenn die Koalition das Zwei-Prozentziel zur Finanzierung der NATO im Koalitionsvertrag ungewöhnlich umständlich umschreibt. Scholz sendet in Summe das Signal: Deutschland hält grundsätzlich Kurs, auch als Demokratie, die Vorbild sein möchte.

Für seine SPD konnte Scholz das Arbeitsministerium ergattern. Die Partei kann sich schmücken mit einem Mindestlohn von 12 Euro, einer Rentengarantie und einem Bürgergeld. Wer allerdings das Gesundheitsministerium erhalten soll, bleibt offen. Die Sozialdemokraten würden "diese Frage gut vorbereiten", sagt Scholz. Es scheint kein beliebter Posten zu sein. Wie gut die Regierung im Krisenmanagement auftreten wird, bleibt ohnehin fraglich. Noch bevor sie überhaupt im Amt ist, hat sie schon ihren ersten Fehler begangen. Sie hat mit ihrer Mehrheit im Bundestag die "epidemische Lage" beendet, den Handlungsspielraum in der Pandemiebekämpfung somit verkleinert und in der öffentlichen Debatte zudem ein völlig falsches Signal gesetzt. Ein Geschenk für Corona-Leugner.

Generelle Impfpflicht möglich

Immerhin: Nach vielen Tagen einer gleichzeitig grün und rot leuchtenden Ampel hat Scholz eine generelle Impfpflicht nicht mehr ausgeschlossen. Bei Corona wirkt die Ampel abwartend, was angesichts der Situation auf den Intensivstationen fatale Folgen haben kann. Es geht nicht darum, welche Lerneffekte die Koalition mit der Zeit entwickelt, es geht jetzt um ein klares Stoppsignal beim Thema Corona.

Blicken wir noch auf ein Steckenpferd der abgewählten Union, auf die Migrationspolitik. Deutschland soll nun ein "modernes Einwanderungsland" werden. Ein Begriff, den die AfD sofort für die politische Attacke nutzen wird. Auch die "beschleunigte Visavergabe", die Abschaffung der Ankerzentren oder das vereinfachte Bleiberecht wird die Opposition aufgreifen. Um die Identität von Flüchtlingen zu klären, reicht künftig eine eidesstattliche Versicherung des Flüchtlings. Und Arbeitsverbote für "bereits in Deutschland Lebende schaffen wir ab". Das ist grüne Handschrift. Das war offenbar die Kompensation für das Zurückrudern beim Klimaschutz.

Fridays for Future an die Wahlurne

An einem Punkt haben sich Grüne und FDP noch selbst beschenkt. Sie haben beide bei der Bundestagswahl vergleichbar gut bei jungen Wählern abgeschnitten. Nun senkt die Koalition das Wahlrecht bei der Bundestags- und Europawahl auf 16. Natürlich ein Kalkül der Grünen: Fridays for Future wird an die Wahlurne geholt. Und auch Lindner meint wohl, dass die FDP nach vier aufreibenden Regierungsjahren noch als jugendlich-frisch wahrgenommen wird. Eher unwahrscheinlich. Aber schön für junge Menschen, dass sie nicht nur mitreden, sondern auch mitbestimmen dürfen.

Es ist durchaus überraschend, dass die FDP sich so in das linke Spektrum einfügen konnte. Lindner sprach auf der Pressekonferenz sogar eine Lobeshymne auf Scholz. Dieser betonte mehrmals den Zusammenhalt: "Es gibt EINE Bundesregierung und wir werden gemeinsam handeln". Allerdings, verriet Lindner, musste die Koalition über einzelne Sätze stundenlang diskutieren. Und so liest sich auch manche Passage im Koalitionsvertrag. Konflikte verschwinden hinter vagen Allgemeinplätzen.

Gemeinsamer Geist ohne Emotion

Der gemeinsame Geist war heute zu hören, aber nicht zu spüren. Dies werde eine Regierung, "die anderen etwas zumutet", verriet Habeck. Ja, es wird teuer. Absehbar ist in der Tat erheblicher Gegenwind, wenn die Regierung beginnt, den Koalitionsvertrag umzusetzen. Denn vieles wird in der Gesellschaft neu verhandelt. Mit ihrer Verschwiegenheit während der Verhandlungen hat sich die Ampel einen Gefallen getan. Sie hat damit aber auch keine Sensorik gehabt, wie einzelne Maßnahmen ankommen. Das wird sie nun einholen. Alles in Zeiten der Pandemie. Kein leichter Start. Aber wer regieren will, muss sturmfest sein. Und da darf man gespannt sein. Grüne und FDP hatten es in der Opposition gemütlich. Jetzt stehen sie plötzlich mitten in einer nationalen Krise. Und deshalb lässt sich nur sagen: Hoffen wir das Beste!