Kommentar: Die Ökumene des Versagens

Die evangelische Kirche hat es sich all die Jahre im Windschatten des katholischen Missbrauchsskandals bequem gemacht. Natürlich gab es auch in evangelischen Gemeinden und Einrichtungen Missbrauch. Das waren dann aber Einzelfälle und niemand hatte ein größeres Interesse daran, nachzuforschen, ob es nicht auch im Protestantismus Faktoren und Strukturen gibt, die Missbrauch begünstigen. Erst jetzt hat sich die EKD dazu durchgerungen, ihre eigene Missbrauchsgeschichte umfassend aufzuarbeiten.

Parallelen zur katholischen Kirche

Und sie muss sich die Frage gefallen lassen: Warum erst jetzt? Wertvolle Jahre sind verstrichen, in denen jede der 20 deutschen Landeskirchen eine eigene Strategie gegen Missbrauch entwickelt hat. Mal besser, mal schlechter. Und oft genug stand der Schutz der Institution im Vordergrund und nicht das Leid der Opfer. Ganz ähnlich wie in der katholischen Kirche. Da also gibt es eine Ökumene des Versagens. Auch in evangelischen Landeskirchen wurden Taten vertuscht, Täter versetzt. Und es gibt typisch evangelische Faktoren, die das überhaupt erst möglich machen: Da wird Privates mit Dienstlichem vermischt, da ist unklar, wer zuständig ist, so dass die Opfer gar nicht wissen, bei wem sie sich beschweren müssen. Und wenn sie es geschafft haben, nach Jahren, Jahrzehnten des Schweigens, zu sprechen, dann sind sie oft an die Falschen geraten. Sind doch "alle irgendwie miteinander bekannt, verwandt, verbrüdert, voneinander abhängig“. Das sind nicht meine Worte, sondern die von Bischöfin Kirsten Fehrs, die mit einer beeindruckenden Rede vor der Synode die Defizite der evangelischen Kirche deutlich benannt hat und Wege aufgezeigt hat, wie die Kirche aus diesen Fehlern lernen kann.

Einblick in Personalakten notwendig

Künftig soll es eine bundesweite, unabhängige Anlaufstelle für evangelische Missbrauchsopfer geben. Gut so, denn viele schaffen es nicht, Taten bei der Institution der Täter anzuzeigen. Deshalb ist auch die Zahl der bisher gemeldeten Fälle mit Vorsicht zu genießen. Niemand geht davon aus, dass es nur 479 Missbrauchsfälle in der Evangelischen Kirche gab. Eine wissenschaftliche Studie soll aufklären: Wie viele Fälle gab es, wer waren die Täter – auch ehrenamtliche Mitarbeiter werden da mitberücksichtigt. Und ich ergänze: Wer waren die Verantwortlichen, die in Missbrauchsfällen ein Auge zugedrückt und die Täter geschützt haben? Um das herauszufinden müssen Forscher Einblick in Personalakten erhalten und auch alte Disziplinarverfahren unter die Lupe nehmen. Denn das Versagen des kirchlichen Leitungspersonals führt im Extremfall dazu, dass auch geständige Missbrauchstäter immer noch in Amt und Würden sind. Da gilt der Satz von Familienministerin Franziska Giffey: Menschen, die Kinder missbrauchen, haben in keinem Amt der Kirche mehr etwas zu suchen.