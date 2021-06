Kommentar: Maskenpflicht-Abschaffung an Grundschulen ist falsch

Ich verstehe, dass es nervt. Masken tragen im Sommer, bei heißen Temperaturen. Keiner von uns hat Spaß daran, auch nicht die Kinder. Und: Ja, die Inzidenzen sind niedrig. Trotzdem: Ein Blick nach Israel und Großbritannien sollte uns warnen.

Wegen Delta: Andere Staaten ziehen schon die Lockerungs-Bremse

Auf der Insel steigen die Inzidenzen wieder an, ausgelöst durch die deutlich ansteckendere Delta-Variante. Geplante Lockerungen wurden erst einmal gestoppt. Israel – Vorreiter beim Impfen – führt gerade wieder die Maskenpflicht in Innenräumen ein – wegen steigender Infektionszahlen durch Delta.

Erste Zahlen zeigen uns: Mit Delta stecken sich vor allem die Ungeimpften an. Das sind natürlich nicht nur, aber auch die Kinder. Und das passiert zuallererst in Innenräumen, also auch in Schulen. Gerade unter Fünf- bis Neunjährigen steigen die Infektionen, zeigen neueste Zahlen.

Masken sind bewährt und wirken - auch in Schulen

So weit, so unschön. Die gute Nachricht ist aber: Alle bekannten Maßnahmen helfen auch gegen Delta. Wer kann, sollte sich impfen lassen, Hygiene- und Distanzregeln einhalten. Und wer sich in Innenräumen aufhält, der sollte Maske tragen. Für jüngere Kinder tun es immer auch die OP-Masken.

Aber die Maskenpflicht in den Grundschulen am Platz ganz abzuschaffen, ist angesichts der nächsten Virusvariante die falsche Entscheidung. Masken sind ein extrem wirkungsvolles Mittel im Kampf gegen die Pandemie.

Der RKI-Chef hat Recht

Auch der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, plädiert dafür, die Maskenpflicht bis weit in das nächste Schuljahr einfach beizubehalten. Recht hat er. Viele Kinder haben sich inzwischen an die Masken gewöhnt, es ist alles besser als Distanzunterricht.

Diese simple Schutzmaßnahme jetzt aufzuheben, ist leichtsinnig und populistisch. Masken sind einfach zu handhaben und helfen wirkungsvoll gegen das Coronavirus. Auch wenn sie nerven.