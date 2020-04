Kommentar: Die Maske - ein logischer Schritt

Letzte Woche war eine sogenannte Maskenpflicht noch keine Option. Nächste Woche wird der Mund-Nasen-Schutz in Bayern Pflicht. So schnell kann's gehen, doch weil am letzten Wochenende viele Menschen unterwegs waren, so als wäre die ganze Corona-Krise schon überstanden, ist der Maskenzwang ein logischer Schritt.

Viele werden mit der Pflicht aber kein Problem haben. Der soziale Druck hat schon in den vergangenen Tagen Wirkung gezeigt. Wer eine Maske trägt, ist nicht übernervös, sondern setzt ein Statement der Solidarität.

Die Maske könnte der Schlüssel zu einer weiteren Lockerung sein. Für Ministerpräsident Markus Söder ist sie ein Baustein auf dem Weg zurück zu einer Art Normalität. Weitere Erleichterungen gibt es nur, wenn auch der Schutz gewährleistet ist. So will Söder weiter durch die Krise steuern und nebenbei befriedet er damit auch einen Streit mit seinem Koalitionspartner Hubert Aiwanger.

Maskenpflicht befriedet die Koalition

Der Freie-Wähler-Chef tourt schon länger mit der Forderung nach einer Maskenpflicht durchs Land. Die Maske vor Nase und Mund soll die Wirte vor der Insolvenz schützen.

Der Gedanke ist nicht abwegig, Aiwangers Methode aber fragwürdig. Dass der Wirtschaftsminister seine Forderung kurz vor der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten in Form einer Pressemitteilung verbreiten ließ, war stilistisch ein Foul. Erklärbar nur so, dass Aiwanger die astronomisch hohen Zustimmungswerte für Söder schlaflose Nächte bereiten.

Jetzt aber kann sich der Freie-Wähler-Minister bei den Wirten feiern lassen. Schließlich ist mit den Masken die Aussicht verbunden, dass die Gasthäuser an Pfingsten vielleicht wieder öffnen dürfen. Dem Hubert werden sie dafür sicher mal ein Freibier spendieren.

In der Krise ziehen fast alle an einem Strang

Und so pflegen die Koalitionsparteien, aber auch der Großteil der Opposition einen Umgang, der der Krise angemessen ist. Man findet nicht alles toll. Zu Recht werden fragwürdige Festlegungen, wie die 800 Quadratmeter-Begrenzung bei den Geschäften kritisiert.

Was eint, ist die Einsicht, dass jetzt gemeinschaftliches Handeln gebraucht wird und in diesem Geist ist auch der Ministerpräsident offen für Kritik oder Verbesserungsvorschläge. So bekommen Künstler jetzt 1.000 Euro Unterstützung pro Monat. Der Staat bezahlt Eltern, denen die Kita oder der Kinderhort zwangsweise zugesperrt wurden, die Beiträge. Das Signal soll sein: Wir lassen niemanden zurück.

AfD kocht ihr Asylsüppchen

Umso haarsträubender ist das Verhalten der AfD. Während alle, wirklich alle, sich um Konsens und konstruktive Kritik bemühen, versucht die AfD die Coronakrise für ihre Propaganda zu nutzen. Die Chefin der AfD-Fraktion im Landtag, Frau Ebner-Steiner, beschwerte sich, weil für Deutsche Grundrechte außer Kraft gesetzt würden, für Asylbewerber aber das Asylrecht weiter gelte. Das war wirklich unterirdisch.

Dabei hätte die Dame leicht feststellen können, dass auch in den Ländern, die so gut wie keine Asylbewerber aufnehmen, Ungarn, Polen oder Tschechien, die Neuinfektionen steigen. Aber mit Fakten hatte die AfD ja schon immer ein Problem.

Ein Kommentar von Nikolaus Neumaier, Leiter Redaktion Landespolitik