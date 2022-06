Kommentar: Die G7 - Mehr als ein Club der Reichen

Fast 50 Jahre ist es her, dass sich die G7 zusammengefunden haben. Damals in Rambouillet als Reaktion auf die Energiekrise Anfang der 1970er Jahre. Es ging darum, die Öleinfuhr aus den OPEC-Staaten zu drosseln. In Elmau 2022 wurde über eine Preisobergrenze für russisches Öl diskutiert.

Auffällige Parallelen und trotzdem riesige Unterschiede. Die G7 heute sind mehr als ein Club der Reichen. Formal, weil Italien und Canada wirtschaftlich von China und Indien überholt wurden. Inhaltlich, weil sie nicht mehr nur um sich selbst kreisen. Inmitten der Neuordnung der Welt erweisen sich die G7 als geschlossene Wertegemeinschaft. Bereit, die Demokratie und die damit verbundenen Errungenschaften zu verteidigen. Was selbstverständlich klingt, ist es nicht.

Initiativen der USA

Noch vor vier Jahren torpedierte Donald Trump dieses Format, wie so viele andere, nach Kräften. Mit Joe Biden sind die USA wieder zurück in der Gruppe der Staaten, die sich gegen Autokratien und Diktaturen stellen. Wie wichtig das ist, wissen wir spätestens seit Februar, seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine.

Zu spüren war es auch in Elmau: Die Initiativen für Sanktionen gegen Russland, für Investments in die globale Infrastruktur, für eine Preisobergrenze für russisches Öl ging von Washington aus. Und auch wenn der letzte Punkt innerhalb der G7 nicht beschlossen werden konnte – die Gruppe hat sich als handlungsfähig erwiesen.

Der Horizont hat sich erweitert

Durch die eindeutige und unmissverständliche Unterstützung der Ukraine, durch ein zeitlich definiertes Ende der Kohleverstromung, durch die Partnerschaften mit wichtigen Schwellenländern. "Wir im globalen Süden sind die grüne Lunge der Welt – helft uns, sie zu bewahren", appellierte Argentiniens Präsident Alberto Fernández und stieß auf offene Ohren.

Die Infrastruktur-Initiative könnte ein Deal für beide Seiten werden. Zum einen als Fortschritt für den Klimaschutz, zum anderen als politischer Magnet für Länder, die aufgrund unterschiedlicher Abhängigkeiten zwischen Russland, China und dem Westen schwanken.

Erfolg für den Kanzler

Hier könnte auch der Klimaclub helfen. Nur wenige Beobachter haben geglaubt, dass es dieser Vorschlag von Olaf Scholz ins Abschlusskommuniqué schafft. Zu groß erschien der Widerstand Japans, Kanadas und der USA gegen eine mögliche CO2-Bepreisung.

Ein Erfolg für den Kanzler, der auf der Weltbühne angekommen ist. Aber auch ein Beispiel, das zeigt, dass die G7 natürlich weiter auch ihre nationalen Interessen verfolgen – Frankreichs Bekenntnis zur Atomkraft gehört dazu. Und doch sind die G7 - auch angesichts der Schwächen von EU und UN – im Moment das Format, das mit am nachhaltigsten für Freiheit und Werte eintritt. Kein Club der Reichen, ein Club der Demokraten.