Kommentar: Die Animateure der SPD

Die SPD macht einen gefährlichen Fehler. Sie reduziert ihr ganzes Elend auf ihre Außendarstellung, als wäre alles bloß eine Folge mangelnden Selbstbewusstseins, einer schlappen politischen Körpersprache. Der Auftritt der obersten Sozialdemokraten im Willy-Brandt-Haus nach der Klausur war fast irritierend: Sie hüpften fröhlich zur Pressekonferenz wie Animateure auf die Bühne. Jemand muss ihnen geraten haben: Lacht! Wirkt selbstbewusst, positiv, zuversichtlich! Yes, you can, SPD! So machen Politiker es gern, wenn es nicht läuft, ihnen aber nichts mehr einfällt.

Völlige Fehldeutung der öffentlichen Wahrnehmung

Dazu passt, dass Manuela Schwesig allen Ernstes sagt, die SPD habe kein inhaltliches Problem. Was für ein Irrtum! Die Strategen der Partei klammern sich an eine Analyse von "infratest dimap": Demzufolge sagen 64 Prozent der Menschen, "bei der SPD weiß man nicht, wofür sie eigentlich steht". Leider deutet die SPD-Spitze diesen Satz komplett falsch: nämlich so, dass die Partei ja eigentlich schon für tolle Inhalte stehe, dass die nur leider nicht wahrgenommen würden. Also alles nur ein Kommunikationsproblem. Aber der Satz meint doch, dass da in Wirklichkeit nichts ist, wofür die SPD eigentlich steht, darum kennt es auch niemand! Wohlgemerkt, es geht nicht ums Regierungshandeln. Es läuft glatt in den sozialdemokratischen Bundesministerien.

Volles Programm: Ablenkung von purer Planlosigkeit

Es geht um die Partei! Sie beschließt ein Papier nach dem anderen, es müsste dauernd krachen im Willy-Brandt-Haus, weil Schreibtische zusammenbrechen unter den Stapeln von Strategie-Entwürfen, Fahrplänen und 10-Punkte-Papieren. Der ganze Kram lenkt nur ab von der Ratlosigkeit der Parteispitze. Genau wie die fröhliche Bühnenshow nach der Vorstandsklausur.

Ja, die Körpersprache der SPD ist jetzt selbstbewusst. Einen Grund dafür gibt es nicht. Auch wenn die SPD es vehement bestreitet, insgeheim hofft sie, dass eine neue, kantige CDU ihr die Profilierung künftig erleichtert. Immerhin, man kann man der SPD nicht mehr vorwerfen, dass sie niedergeschlagen und gebeugt Richtung Abgrund ginge. Sie ist neuerdings gut drauf.