Kommentar: Deutschland muss jetzt liefern

Zwei Schlüsselfiguren hatte diese Sicherheitskonferenz: Wolodymyr Selenskyj, den ukrainischen Präsidenten, und Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin.

Präsident Selenskyj stellt unangenehme Fragen

Selenskyj war es, der den Finger in die Wunden gelegt hat - bei allem Schulterschluss, den Europäer und Amerikaner gegenüber Russland gezeigt haben. Selenskyj hat die kritischen Fragen gestellt, die Nato und EU nicht beantwortet haben:

Warum unterstützt ihr die Ukraine nicht noch mehr, finanziell, militärisch, wenn an diesem Land der Frieden in Europa hängt? Warum sagt Ihr uns nicht ehrlich, ob ihr die Ukraine als Nato-Mitglied haben wollt oder nicht? Warum liefert Deutschland in andere Krisengebiete der Welt sehr wohl Waffen, aber nicht in die Ukraine? Warum wartet der Westen eigentlich mit harten Sanktionen gegen Russland, bis es zu einer umfassenden Invasion kommt? Was ist, wenn Russland weiter Großmanöver abhält, die Truppen an der Grenze stehen lässt, mit Cyberangriffen und kleinen Provokationen immer weiter zündelt? Warum keine Sanktionen jetzt?

Baerbock macht klar: Russland ist das Problem

Baerbock war es, die zunächst die Überschrift zurechtgerückt hat. Dies ist keine Ukraine-Krise, es ist eine Russland-Krise, betonte sie. Richtig: Russland ist der Aggressor, das muss immer klar bleiben. Zumindest sollte man von einer "Russland-Ukraine-Krise" sprechen.

Und: Baerbock hat sich endgültig als Außenministerin etabliert. Selbst CDU-Politiker wie Norbert Röttgen sagten nach ihrem Auftritt in München: Das hat sie sehr gut gemacht. US-Außenminister Antony Blinken, der mit Baerbock auf dem Podium saß, war ebenfalls Respekt anzumerken. Bei allen Fehlern, die Annalena Baerbock im Wahlkampf gemacht hat, bei allen Zweifeln zum Amtsantritt als Außenministerin - Kann die das? - Die Antwort heißt: Sie kann.

Deutschland muss sagen, was es leisten will

Baerbock, 41, ist auch Schlüsselfigur, weil sie für die nächste Generation steht. Ihre Generation hat den Kalten Krieg kaum bewusst erlebt, kennt vor allem Frieden, Wohlstand, Handlungsfreiheit. Die Generation Baerbock muss am Ende die Frage beantworten, was Deutschland künftig in Europa und der Welt leisten will – vor allem, falls Russland tatsächlich einen neuen Krieg vom Zaun bricht. Das ist nicht nur eine Frage an die Politik, sondern auch an die Wählerschaft, uns alle.

Wohlige Bequemlichkeit führt nicht weiter

Dabei hilft ein Gedankenexperiment. Stellen wir uns vor, Donald Trump wäre noch US-Präsident und würde sagen: Ukraine? Das ist euer Problem, liebe Europäer, wir Amerikaner sind raus. Was würden wir dann tun, leisten? Es ist eine Diskussion, um die wir uns in Deutschland immer noch gern drücken. Wir mögen es wohlig bequem, glauben lieber an das Gute in der Welt, auch im Kopf Wladimir Putins. Und denken, wenn es mal ernst wird, gibt’s ja noch die USA. Das reicht nicht. Wir müssen neu denken – und liefern. Jetzt.