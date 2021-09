Kommentar: CSU verwehrt Söder Rekordergebnis

Dieses Ergebnis hat Markus Söder nicht gefallen. Als Parteivorsitzender fast vier Prozent weniger als vor zwei Jahren. Das ist nicht die erwünschte Rückendeckung. "Die Trendwende beginnt auf diesem Parteitag", hatte die CSU angekündigt. Noch ist sie nicht da, trotz der energiegeladenen Rede Söders.

Verpasste Chance beim Wahlkampfendspurt

Seine entschlossene Corona-Politik und sein Öko-Kurs, beides überfordert manche an der Basis. Söder hatte in seiner Rede betont, ich bin ein Konservativer, eben modern und auf Augenhöhe der Zeit. Doch der Wandel, den er seiner Partei verschrieben hat, kommt nicht überall an. Und der Schock über die historisch schlechten Umfragewerte auch der CSU brauchte offenbar ein Ventil. Natürlich ist es eine politische Dummheit der Delegierten, das alles Söder in der jetzigen Lage hinzureiben. Jetzt braucht es in der CSU geschlossene Reihen, gerade weil Armin Laschet schwächelt.

Laschets Selbstbetrug

Apropos Laschet: Die CSU wird ihn auf dem Parteitag zwar öffentlich bauchpinseln, aber er ist für sehr viele eine einzige Enttäuschung. Dass er Söder bei der Kanzlerkandidatur abblitzen ließ, wird nicht verziehen. Söder hat immer noch fast drei Mal so gute Umfragewerte wie Laschet. Aber Umfragen zählen ja laut Laschet nichts. Was für ein naiver Selbstbetrug der CDU. Der monatelang schlappe Wahlkampf von Laschet ähnelte fast einer politischen Selbstverbrennung.

Die letzte Hoffnung der Union: Die Warnung vor einem Linksrutsch. Es drohe eine andere Republik, das Ende des Wohlstandes, eine linke Umerziehungsregierung. Wir oder der Untergang, so die Botschaft. Der erste, der allerdings bei einer Wahlschlappe untergehen wird, ist Armin Laschet.

Ein Kommentar von BR-Chefredakteur Christian Nitsche