Kommentar: CDU - eine zerrissene Partei

Geschlossenheit, Geschlossenheit und nochmal Geschlossenheit: Kaum einer in der Parteispitze lässt sich es nehmen, genau diese Botschaft zu senden. Besonders im Jahr der Bundestagswahl kommt es darauf an, gemeinsam voranzugehen. Doch der Zustand der Partei ist ein anderer. Im Superwahljahr 2021 drohen Grabenkämpfe.

Knappes Wahlergebnis

Abzulesen ist das auch am knappen Ergebnis. In der Stichwahl bekommt Laschet lediglich 55 Stimmen mehr als Merz. Das Ergebnis ist ähnlich knapp wie beim letzten Mal vor gut zwei Jahren, als sich Annegret Kramp-Karrenbauer gegen Merz durchsetzte.

Merz' vergifteter Vorschlag

Dass Merz im Anschluss an die verlorene Wahl Laschet "anbietet", Wirtschaftsminister werden zu wollen, ist dreist, zeigt aber auch, wie schwierig es wird, die Lager zu einen. Dass die Kanzlerin die Forderung von Merz ablehnt, verwundert nicht. Merz' Angebot ist keine Lösung. Es ist eine Provokation.

Spahns Foul

Auch Spahns Verhalten wirft an diesem Tag einen Schatten auf die CDU: In der Fragerunde an die Kandidaten macht er minutenlang Werbung für Laschet. Das hat mehr als ein Geschmäckle. Es wird vom Merz-Lager als grobes Foul empfunden. Spahn bekommt dafür die Quittung und schneidet bei der Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden am schlechtesten ab.

Laschet muss einen

In NRW hat Armin Laschet gezeigt, dass er Reihen schließen kann. Jetzt muss er genau das erneut beweisen, diesmal unter dem Druck einer zu gewinnenden Bundestagwahl. Daran wird er gemessen und dazu braucht er die gesamte Partei.