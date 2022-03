Kommentar: Böses Erwachen - Die Kirche und der Krieg

Für die Kirchen ist dieser Krieg ein böses Erwachen. "Frieden schaffen ohne Waffen", "Schwerter zu Pflugscharen" – das waren die Leitmotive der christlichen Friedensbewegung. Und nun? Der brutale Angriff auf die Ukraine, die Not der Menschen dort und die unmittelbare Bedrohung der eigenen Sicherheit führen dazu, dass in kirchlichen Stellungnahmen auch militärische Optionen erwogen werden. Die Kirchen haben Rüstungsexporte in Kriegsgebiete immer scharf kritisiert. Nun hält die Bischofskonferenz Waffenlieferungen "an die Ukraine für grundsätzlich legitim".

Eine Friedensethik, die ausschließlich auf gewaltfreie Konfliktlösung setzt, ist angesichts eines Aggressors, der auf nichts und niemanden Rücksicht nimmt, untauglich. Einem radikalen Pazifismus haben die Kirchen ohnehin nie das Wort geredet: Früher sprach man vom "gerechten Krieg", heute eher vom "gerechten Frieden", den man im äußersten Notfall auch mit Waffengewalt verteidigen muss.

Bischöfe: "Recht auf Selbstverteidigung"

Dieser Punkt sei erreicht, finden die deutschen katholischen Bischöfe. Ein angegriffenes Land muss "sein völkerrechtlich verbrieftes und auch von der kirchlichen Friedensethik bejahtes Recht auf Selbstverteidigung" wahrnehmen können, so steht es in der Erklärung der Bischofskonferenz zum Krieg in der Ukraine.

Noch ein böses Erwachen: Der ökumenische Dialog, die Verständigung zwischen Konfessionen und Religionen diente immer auch dem höheren Zweck Frieden zu sichern, Konflikte bereits im Vorfeld zu entschärfen. Bei den Beziehungen zur Russisch-Orthodoxen Kirche oder besser zur Moskauer Kirchenleitung hat sich das nicht bewahrheitet. Der russische-orthodoxe Patriarch segnet in seinen Predigten den Angriffskrieg auf die Ukraine ab. Kein Aufruf an Putin zur Deeskalation, kein Mitleid für die Opfer.

Krieg kann keine religiöse Legitimation haben

Die katholische Kirche in Deutschland hat über Jahre versucht, den Kontakt zum Moskauer Patriarchat zu halten. Nicht erst seit den unseligen Predigten des Patriarchen muss dieser Versuch als gescheitert gelten. Und deshalb tut die Bischofskonferenz gut daran, die kirchlichen Unterstützer dieser Aggressionspolitik beim Namen zu nennen und zu verurteilen.

Alle Versuche, dem Krieg eine "religiöse Legitimation" zu geben, seien "unannehmbar", heißt es in der Erklärung der Bischofskonferenz. Die Kirche hat nicht nur die Macht des Wortes. Sie hilft den Opfern dieses Krieges. Die katholische Caritas ist in der Ukraine gut vernetzt. Sie kann dafür sorgen, dass die Hilfe bei den Menschen ankommt. Organisierte Nächstenliebe.

Gelebte Nächstenliebe gefragter denn je

Die Kirche ist eine der größten Immobilienbesitzerinnen im Land. Sie kann nicht genutzte Tagungshäuser, leerstehende Pfarrhäuser und Wohnungen Kriegsflüchtlingen zur Verfügung stellen. Das ist gelebte Nächstenliebe. Und die ist vor allem dann gefragt, wenn die Hilfsbereitschaft an ihre Grenzen kommt.