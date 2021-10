Kommentar: Alles verspielt

Blicken wir kurz zurück: "Häuptling Wirdsonix", titelte der "Spiegel" am 9. April. Auf dem Cover eine Witzfigur: Armin Laschet im Gewand des gallischen Majestix. Albert Uderzo hätte es nicht treffender zeichnen können: Der CDU-Chef taumelt auf einem Schild, droht abzurutschen. Und dazu die Zeile: "Corona-Chaos, Umfragetief, kaum noch Rückhalt in der Partei". Keine zwei Tage später erklärte Laschet seine Bereitschaft zur Kanzlerkandidatur. Neben ihm tat das aber auch CSU-Chef Markus Söder. Vier Tage darauf erschien der ARD-DeutschlandTrend: 44 Prozent der Bundesbürger und 72 Prozent der Unionsanhänger wären für einen Kanzlerkandidaten Söder, nur 15 Prozent der Bürger und 17 Prozent der Unionsanhänger für Laschet. Eine Umfrage ohne Wirkung. Die CDU-Führung entschied sich für einen Kandidaten Laschet, entgegen der Stimmung an der Basis. Laschet redete seiner Parteiführung ein, Umfragen zählten nichts. Der Selbstbehauptungsdrang der CDU überflügelte die Vernunft. Die CDU nahm lieber das Risiko der Niederlage in Kauf, als einen CSU-Politiker das Kanzleramt zu überlassen. Diese Kränkung hinterließ bei der CSU tiefste Wunden. Aus dem Wissen, dass öffentliche Konflikte auch das CSU-Ergebnis bei der Wahl schmälern, wurden sie überklebt, sie heilten aber nicht.

Kreislauf der Demütigung

Ein mögliches Handlungsmuster nach einer Demütigung ist, dass die Opfer zurückschlagen. In der Psychologie wird ein "verhängnisvoller Kreislauf von Demütigung" beschrieben. Der Konflikt zwischen zwei Parteien hält sich selbst am Leben. Die Demütigung suchte sich auch im Kampf der zwei "Schwesterparteien" um die Macht immer wieder ein Ventil: "Natürlich stünden wir mit Markus Söder als Kanzlerkandidat besser da", sagte zum Beispiel CSU-Generalsekretär Markus Blume unmittelbar vor dem CSU-Parteitag im Monat der Wahl. Der folgende öffentliche Umarmungsversuch von Söder und Laschet erhielt somit einen schweren Makel. Nichts heilte wirklich. Nicht authentische Geschlossenheit ließ die Union zuletzt aufholen, sondern die gestreute Sorge vor einer rot-rot-grünen Regierung, die die Mehrheit der Bevölkerung nicht will.

Das alles gehört zur Vorgeschichte der jetzigen Zerreißprobe der Union. Klar ist: Armin Laschet hat die Wahl verloren. Er hatte nie ernsthafte Chancen. Er hat den Unions-Wahlkampf ruiniert durch mangelnde Kampagnenfähigkeit, Unentschlossenheit, Unbeholfenheit und krasse Taktlosigkeit während der Flutkatastrophe. Dass die CSU ihm nach der brüsken Abweisung von Söder nicht den Hochflor-Teppich ausrollt, wusste Laschet. Es war einkalkuliert. Dennoch wissen potenzielle Laschet-Nachfolger, sich das Zerwürfnis Laschet-Söder nun zunutze zu machen. In der CDU verweisen viele auf die wiederkehrenden und natürlich völlig unnützen Sticheleien der CSU. Sie wollen so schon mal vorsorglich ein Comeback Söders verhindern. Für den Fall, dass die Verhandlungen von SPD, Grünen und FDP doch noch scheitern, soll Söder die Rückkehr in den Ring verbaut werden. Er sei es schließlich gewesen, der Laschet die entscheidenden Stimmen geraubt habe. Die CDU will es abermals unter sich ausmachen.

Ausgeträumt

Aber der Traum von Jamaika dürfte ohnehin ausgeträumt sein. Denn die CDU ist nicht fähig, sich schnell zu erneuern. Sie läßt Armin Laschet mit seinem vagen Teilrückzug gewähren. Erst im Dezember soll ein Parteitag die Führungsfrage der Union klären. Das ist reichlich spät. Scheitern die Ampelverhandlungen, steht die CDU wohl ohne Verhandlungsführer mit Prokura da. Söder soll es nicht machen, und die CDU kann es nicht machen. Warum sollte die FDP da nochmals den Stecker ziehen bei den Gesprächen mit SPD und Grünen? Warum sollten die Grünen in eine Koalition wollen, wenn nicht mal klar ist, wen die Union als Kanzler aufbietet?

Söder hat Laschet öffentlich zum Verlierer erklärt. Eine realistische Beschreibung und zugleich eine persönliche Abrechnung. Er hat Laschets Abgang beschleunigt, wofür ihm in der CDU so mancher aus Eigennutz zwar dankbar sein wird. Aber er gewinnt dadurch nichts außer womöglich Genugtuung. Es wäre jetzt an der CDU, sich neu zu ordnen. Aber das sich abzeichnende Merz-Spahn-Röttgen-Linnemann-Brinkhaus-Günther-Hans-Schaulaufen um den Parteivorsitz der CDU zeigt, in welcher personellen Krise die CDU steckt. Es gibt keinen Nachrücker, hinter dem sich zügig eine große Mehrheit versammeln könnte. Die Fraktionierung der CDU ist auch eine Folge der Parteiführung von Angela Merkel. Sie hat ihre Nachfolge nicht geregelt, sie hat keine starke zweite Reihe geschaffen. Teile und herrsche, das hat die CDU hinter der Fassade eines Kanzleramts kaputt gehen lassen.

Der Union steht die harte Aufarbeitung des Wahlergebnisses noch bevor. Zu beobachten ist bislang nur ein zögerliches Wundenlecken. Ein Taktieren, solange die letzte Hoffnung auf Jamaika nicht begraben ist. Wenn die Union den Weg in die Opposition antreten muss, dann hat sie ein Jahr vor sich, das der Synchronisation dient, wenn man es beschönigend beschreiben will. Es wird tatsächlich eine harte Selbstfindung, mit personellen Opfern, mit einer Basis, die schonungslos abrechnen wird mit denen, die das Schlamassel verursacht haben. Es wird ein Richtungskampf werden zwischen Konservativen und Modernisierern. Die Union wäre keine starke Opposition, weil sie ihren eigenen Kurs nicht kennt. Olaf Scholz müsste als Kanzler zwar selbst viele Fäden zusammenhalten, aber er könnte die Union immer wieder auf die eigenen Probleme hinweisen.

Und Söder? Er würde wohl weiter seine eigenen Marken setzen, ohne Rücksicht auf die CDU. Er würde sich als starker Mann der Union präsentieren wollen, um seine Chancen zu wahren, bei der nächsten Bundestagswahl Kanzler zu werden. Aber davor stünde 2023 die Landtagswahl. Nur ein starkes Ergebnis brächte ihn zurück ins Rennen. Bavaria first, Germany first, Söder first. Das dürfte die nächsten Jahre bestimmen, wenn man die jetzigen Linien fortschreibt.

Die Union hat viel Vertrauen verspielt. Laschet ist noch immer nicht zurückgetreten. Wichtige Erkenntnisse setzen sich für eine Restchance auf die Macht zu langsam durch. Das Kanzleramt bleibt Wunschdenken. Die Opposition wird für die Union eine düstere Zeit. Darauf kann sie sich jetzt einstellen. Sie hat alles verspielt.