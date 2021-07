Kolumbien: neuer Steuerplan, neue Gewalt zum Unabhängigkeitstag

Tausende Menschen sind am gestrigen Dienstag in zahlreichen Städten Kolumbiens gegen die Regierung des konservativen Präsidenten Iván Duque auf die Straße gegangen. Zum heutigen Unabhängigkeitstag steuern die Auseinandersetzungen in Bogota, Cali, Medellin und andernorts auf einen neuen Höhepunkt zu.

Steuerreform als Auslöser - doch es geht um mehr

Seit Ende April gehen in Kolumbien immer wieder Oppositionelle gegen soziale Ungerechtigkeit, Repression und Menschenrechtsverletzungen auf die Straße. Die Proteste, die von Gewerkschaften, indigenen Organisationen, Studenten und Jugendlichen getragen werden, entzündeten sich zunächst an einer geplanten Steuerreform und einer Gesundheitsreform, die Duque beide wieder zurückzog. Doch die Proteste hielten an und wurden grundsätzlicher.

Armut, Arbeitslosigkeit und Korruption

Kolumbien leidet unter Gewalt, Armut und großer sozialer Ungleichheit. Die Arbeitslosenquote erreichte im Mai 15,6 Prozent, insgesamt waren 3,8 Millionen Menschen arbeitslos. Vor allem die Jugend hat das Gefühl, keine Zukunft zu haben. Die Corona-Pandemie hat die soziale Kluft im Land weiter verschärft. Dazu kommen Korruptionsskandale und gebrochene Versprechen der Regierung Duque, der den Friedensvertrag von 2016 mit der Farc-Guerilla ablehnt.