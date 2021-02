Koloniales Erbe: Verantwortung für Raubkunst

Restitutionsgesetz

Wiebke Ahrndt leitet die Arbeitsgruppe für den Leitfaden seit 2016. Sie ist auch Direktorin des Überseemuseums in Bremen. Ahrndt sagt: 30 Prozent ihres Sammlungsbestands komme aus kolonialen Kontexten. Rückgabeforderungen seien in Museen jedoch nicht an der Tagesordnung, in den Herkunftsgesellschaften spielten diese nur eine untergeordnete Rolle:

"Das, was eigentlich die wirklich herausragende Forderung ist: Wir wollen wissen, was ihr in den Sammlungsbeständen habt. Wir wollen auch Einblicke in die Archive, wir wollen wissen, wie die Sachen nach Deutschland gekommen sind. Wir wollen mit euch zusammenarbeiten, in Forschung und in Ausstellung."

Zentral gebündelte Datenbank

Die großen ethnologischen Museen haben ihren Bestand in Datenbanken mittlerweile gut erfasst. Sie sollen jetzt zentral gebündelt werden. Für die Online-Stellung heißt es vielerorten, fehlten lediglich noch Bilder. Doch während die großen Häuser feste Provenienz-Forschungsbereiche unterhalten, die Herkunft und Erwerbsumstände ihrer Bestände prüfen, fehlt in den meisten kleinen Museen dafür das Geld. Verantwortung für die eigene Sammlung zu übernehmen, bleibt eine freiwillige Leistung der einzelnen Institutionen. Daran haben auch die insgesamt elf Anträge der Oppositionsparteien im Bundestag nichts geändert. Sie wurden allesamt mit den Stimmen der Großen Koalition abgelehnt.