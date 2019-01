Kohleausstieg: "2030 ist realistisch!"

Bayern 2-radioWelt: Wie gewaltig ist die Herausforderung, wenn ein Industrieland wie Deutschland bald nicht nur das letzte Atomkraftwerk abschalten, sondern auch aus der Kohle aussteigen will?

Patrick Graichen, Direktor von Agora Energiewende: Die Kohle stellt bei uns nach wie vor ungefähr ein Drittel des Strommixes. Diese 35 Prozent wollen wir loswerden, sonst kann man den Klimaschutz in Deutschland vergessen. Wenn man die Kohle ersetzen will, muss man aber zwei Sachen beachten: Das eine ist: Woher kommt dann der Strom? Das kann man durch Wind und Solar ersetzen. Das dauert seine Zeit, insofern reden wir über ein Enddatum, das irgendwann zwischen 2030 und 2040 sein wird. Und das andere ist die Frage der Versorgungssicherheit. Da werden wir wahrscheinlich Gaskraftwerke statt der Kohlekraftwerke brauchen. Und natürlich brauchen wir auch die Leitungen, die den Windstrom von Nord nach Süd transportieren.

Bayern 2-radioWelt: Welches Datum für den Kohleausstieg halten Sie für realistisch?

Patrick Graichen: Technisch und ökonomisch ist 2030 sehr realistisch. Politisch ist das die Forderung der Umweltverbände. Die Forderung der Braunkohle-Länder dagegen ist 2040. Ich gehe mal davon aus, dass das am Schluss ein klassischer Kompromiss wird, der in der Mitte liegt. Gerade für die Lausitz und das Rheinland, wo vor allem noch Braunkohle ist, müssen wir über CO2-freie Industrieprojekte reden, zum Beispiel Elektromobilität, Speicherfabriken oder Stahl- und Chemie-Industrieproduktionen. Da ist massenhaft an Investitionen möglich, wenn man es jetzt konzentriert angeht.

Bayern 2-radioWelt: Aber dazu braucht man neben politischem Willen auch Geld. Deswegen fordern die betroffenen Ministerpräsidenten natürlich auch mehr Geld vom Bund, damit sie diesen Strukturwandel vorantreiben können. Was halten Sie für notwendig?

Patrick Graichen: Teilweise sind da irrwitzige Summen im Raum. Ich würde sagen: Wir reden tatsächlich über rund eine Milliarde Euro pro Jahr - für die nächsten 20 Jahre. Diese Summe ist sowohl für die Volkswirtschaft verkraftbar, als auch in den betroffenen Regionen selbst. Jetzt geht es vor allem für die Kohlekommission tatsächlich darum, einen Deal zu machen. Sie tagen ja schon seit Juni. Neue Erkenntnisse kriegen wir nicht mehr. Die Erwartung ist jetzt schon, dass alle Beteiligten zu Potte kommen.