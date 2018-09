Können strengere Gesetze Straftaten verhindern?

Die Bundesparteien von FDP, Grünen und Linken wollen gegen das neue bayerische Polizeiaufgabengesetz vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. In der Kontrovers-Wahlarena am Mittwochabend kritisierte der bayerische FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen die Novellierung und sagte, dass Sicherheit in Bayern nicht durch strengere Gesetze geschaffen werde. Er fordert stattdessen mehr Polizisten und kritisierte die hohe Anzahl an Überstunden, die die Beamten leisten müssten. Können strengere Gesetze tatsächlich keine Straftaten verhindern, so wie Hagen behauptete?

Abschreckungswirkung von Sanktionen gering

Auch wenn Politik und Gesellschaft nach aufsehenerregenden Straftaten in regelmäßigen Abständen nach strengeren Gesetzen rufen, und auch wenn es auf den ersten Blick logisch erscheinen mag, dass härtere Strafen mehr Sicherheit schaffen: Die Wissenschaft widerspricht dieser Behauptung. Der vom Innen- wie Justizministerium in Auftrag gegebene "Zweite Periodische Sicherheitsbericht" kam zu dem Schluss:

"Entgegen einer weit verbreiteten Alltagsmeinung erscheinen nach dem gegenwärtigen Stand der kriminologischen Forschung die Abschreckungswirkungen […] von Androhung, Verhängung oder Vollzug von Strafen eher gering." Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht, 2006

Zudem seien keine Hinweise dafür gefunden worden, dass "eine Verschärfung des Strafrechts das Normbewusstsein positiv beeinflussen würde", heißt es weiter im Text. Diese Erkenntnisse stammen aus dem Jahr 2006. Nach der zweiten Ausgabe wurde der Bericht eingestellt, denn den Aufwand befand das Innenministerium zu hoch, den Nutzen zu gering.

Vergleich: Inhaftierungen und Kriminalität

Aber auch andere, deutsche wie internationale, Studien belegen, dass ein hartes Strafmaß nicht die wirksamste Methode ist, um Kriminalität vorzubeugen. Der Psychologe und Kriminologe Helmut Kury hat jahrzehntelang in der Kriminalprävention und im Strafvollzug geforscht und unter anderem am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht gearbeitet. Bis heute erstellt der Pensionär Gutachten über Straftäter in Gerichtsprozessen. Dabei hat er festgestellt:

"Es ist eindeutig, dass die Verschärfung des Strafrechts nicht zur Reduzierung der Kriminalität beiträgt." Psychologe und Kriminologe Helmut Kury

Vergleiche man zum Beispiel - wie in mehreren kriminologischen Studien geschehen - die Inhaftierungsrate (also die Zahl der Inhaftierten pro 100.000 Einwohner) mit der Kriminalität in verschiedenen Regionen, die unterschiedlich streng mit Straftätern umgehen, deute nichts darauf hin, dass ein härteres Strafmaß die Zahl der Straftaten reduziert. Auch auf die Rückfallquote der Straftäter wirke es sich nicht aus. Kury hat dabei Studien aus Deutschland, der Schweiz, Finnland, Portugal und den USA verglichen: Sie alle kämen zu demselben Ergebnis.

"Bestehende Gesetze scharf genug"

Der Präventions-Experte hält die bestehenden Gesetze für scharf genug - neue Straftatbestände wie etwa Cyberkriminalität ausgenommen. Es gehe vielmehr darum, so sagt er, die vorhandene Strafe richtig auszugestalten, ganz individuell für jeden Täter. Für seine Gutachten fragt Kury deshalb nach dem Hintergrund der jeweiligen Straftat und nach dem Motiv. Er empfiehlt soziale Unterstützung und Programme, die helfen, den Täter nach seiner Haft wieder in die Gesellschaft einzugliedern.

Um Straftaten überhaupt vorzubeugen, müsse man bereits früher ansetzen, so Kury. Nämlich in auffälligen Familien, Schulen und Jugendgruppen. Letztendlich seien diese präventiven Mittel auch erheblich billiger als Gefängnisstrafen.