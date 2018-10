König Salman und Erdogan reden über Fall Khashoggi

Saudi-Arabiens König Salman und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan haben über das Verschwinden und die mutmaßliche Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi gesprochen. Staatliche Nachrichtenagenturen beider Länder meldeten den Telefonanruf vom Sonntagabend. Erdogan betonte demnach, gemeinsame Ermittlungen in dem Fall seien nötig. Salman erklärte derweil, die Türkei und Saudi-Arabien pflegten enge Beziehungen und niemand werde deren Stärke untergraben.

Wo ist Khashoggi? Riad sagt nichts

Salman bedankte sich, dass die Türkei Riads Angebot einer gemeinschaftlichen Arbeitsgruppe in der Sache angenommen habe. Das Verhältnis zwischen Ankara und Riad ist gespannt, seitdem der regierungskritische Khashoggi nach dem Betreten des saudischen Konsulats in Istanbul verschwunden ist. Türkische Behörden glauben, saudische Auftragsmörder töteten und zerstückelten ihn in dem Gebäude. Riad hat das als unbegründete Behauptung zurückgewiesen, aber zugleich keine Erklärung über Khashoggis Verbleib geliefert.