König Charles mit Eiern beworfen: Junger Mann wird festgenommen

Der britische König war laut Angaben mehrerer Nachrichtenagenturen in Luton unterwegs, als es passierte. In der Großstadt, die eine Stunde nördlich von London liegt, wollte sich Charles III. eigentlich vor dem Rathaus mit Bürgerinnen und Bürgern treffen, als aus der Menge ein Ei in seine Richtung flog. Getroffen wurde der 74-Jährige nicht, Sicherheitsbeamte hatten ihn daraufhin zur Seite genommen. Im Anschluss machte er weiter mit Händeschütteln.

Charles wird nicht zum ersten Mal mit Eiern beworfen

Die Polizei konnte bald darauf einen Verdächtigen festnehmen: Dabei handle es sich um einen jungen Mann in den 20ern, der aktuell befragt werde, heißt es von der Polizei. Es ist nicht das erste Mal, dass Eier in Richtung des neuen Königs fliegen: Im vergangenen Monat wurde ein 23-Jähriger festgenommen, nachdem in York Eier auf Charles und seine Ehefrau Camilla geworfen wurden. Der Mann kam später gegen Kaution frei.

Wie der Arbeitsalltag des neuen Königs aussieht

Der neue König hat seit dem Tod seiner Mutter Königin Elizabeth II. im September viele Reisen durch Großbritannien unternommen. Am Dienstag wollte er mehrere Orte in Luton besuchen, darunter eine Transitstation und eine Gebetsstätte der Sikhs, einen sogenannten Gurdwara. Sikhismus ist eine Religion, die aus Indien stammt, einer früheren Kolonie des Vereinigten Königreiches. Ihr gehören rund 27 Millionen Menschen an.

In Deutschland war Charles, seit er auf dem britischen Thron sitzt, übrigens noch nicht - allerdings rund 30 Mal, bevor er seine Regentschaft angetreten hat. Gegenüber dem deutschen Bundespräsident Frank Walter Steinmeier hatte er im September einen baldigen Besuch angekündigt.