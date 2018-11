Köln und Bonn müssen Diesel-Fahrverbote einführen

Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Seit Jahren schon überschreiten Köln und Bonn geltende EU-Grenzwerte zur Luftverschmutzung. In der Domstadt ist der EU-Grenzwert für das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid (NO2) deutlich zu hoch - statt der erlaubten 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittelwert waren es 2017 bis zu 62 Mikrogramm. In Bonn lag der Wert bei bis zu 47 Mikrogramm. Aus Sicht der DUH sind Fahrverbote das einzig wirkungsvolle Mittel, um die Luftverschmutzung in den Griff zu bekommen.

EU-Grenzwerte noch nie eingehalten

Während der Gerichtsverhandlung machte der Vorsitzende Richter Michael Huschens früh klar, dass er den Grad der Verschmutzung für inakzeptabel hält. Schon seit 2010 gälten die EU-Grenzwerte und würden seither gerissen - "das Kind liegt seit neun Jahren im Brunnen", sagte er. Und je länger es im Brunnen liege, desto härtere Maßnahmen müssten ergriffen werden. Dabei verwies Huschens auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom Februar, das Diesel-Fahrverbote für grundsätzlich zulässig erklärt hatte.

Vertreter der zuständigen Bezirksregierung hatten vor Gericht betont, dass in Köln geplante Maßnahmen wie eine bessere Ampelführung oder Baumaßnahmen Früchte tragen und den Schadstoffgehalt drücken würden. Im Gegensatz zu Köln liegt für Bonn schon ein neuer Luftreinhalteplan öffentlich vor. Dieser sieht eine Verbesserung des Nahverkehrs sowie ein verbilligtes Jahresticket für Busse und Bahnen für Neukunden vor.

Richter will schnelle Maßnahmen statt "Zukunftsmusik"

Der Richter hielt den Kurs der Behörden zur Luftqualität in Köln und Bonn für zu lasch und sagte nach den Wortmeldungen der Behördenvertreter, es gehe um realistische, schnell wirkungsvolle Maßnahmen - und nicht um "Zukunftsmusik".