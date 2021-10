Koalitionsvertrag: Wie viel Kompromiss verträgt der Neuanfang?

Demokratieforscher: Neue Regierung braucht eine Vision

Vehrkamp sagt aber auch: Detailplanung, dieses zuletzt gescholtene "Kleinklein", das angeblich die Verhandlungen bremst, ist nötig und wichtig, um die Leitplanken für die Legislaturperiode einzuziehen. Das Problem der Groko sei jedoch gewesen, dass eine gemeinsame Vision gefehlt habe. Einer neuen Regierung rät der Demokratieforscher, schon in den Sondierungsgesprächen darauf zu achten, eine gemeinsame Botschaft zu entwickeln.

Vehrkamp sagt, die Koalitionäre müssten wirklich prüfen, ob man konzeptionell zusammenpasst und sollten das Ergebnis auch in einem Sondierungspapier aufschreiben. Erst danach in einem zweiten Schritt gehe es an die Details im Koalitionsvertrag.

Gemeinsame Philosophie und Vertrauen werden beschworen

Das Bewusstsein dafür, dass eine künftige Koalition mehr sein muss als der kleinste gemeinsame Nenner der verschiedenen Parteiprogramme, scheint vorhanden.

"Und deshalb kommt es am Ende darauf an, ob eine gemeinsame Philosophie vorhanden ist, was in diesem Land notwendig ist, das ist das Entscheidende." Markus Söder, CSU Parteivorsitzender

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz mahnte schon am Wahlabend, die Kompromisse, die man finden muss, dürften nicht nur auf dem Papier funktionieren, sondern sie müssten auch der Wirklichkeit des Landes entsprechen. Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock sprach sich ebenfalls gegen "den kleinsten gemeinsamen Nenner" aus.

"Es geht jetzt wirklich in diesem historischen Moment darum, die Weichen für die Zukunft zu stellen." Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin und Co-Vorsitzende der Grünen

Auch von Vertrauen ist viel die Rede in diesen Tagen. Wer weiß, welche Krisen man miteinander durchzustehen hat? Partnerschaften auf Augenhöhe werden versprochen. Schnittmengen ausgelotet. Man macht sich Gedanken, wie es zu dritt funktionieren könnte.

Länder als Labore der Demokratie : Wie es klappen kann zu dritt

Jamaika und Ampel – das gibt es bisher nur auf Landesebene. In Schleswig-Holstein und in Rheinland-Pfalz. Regierungs- und Ampel-Chefin Malu Dreyer wurde von Olaf Scholz schon ins Sondierungsteam der SPD berufen. Bei den Grünen hat Co-Vorsitzender Robert Habeck Jamaika-Erfahrung, er war bis 2018 Umweltminister in Schleswig-Holstein.

Robert Vehrkamp von der Bertelsmann Stiftung sagt, die Bundesländer seien "Labore der Demokratie und vieles, was mit einer gewissen Verspätung im Bund realisiert wird, ist in den Bundesländern schon ausprobiert worden." Am längsten, vier Jahre schon, regiert "Jamaika im Norden", ein Bündnis aus CDU, FDP und Grünen in Schleswig-Holstein. Den Kieler Koalitionsvertrag ziert ein fröhlicher schwarz-gelb-grüner Schmetterling. Darüber steht: "Das Ziel verbindet".

Demokratieforscher Vehrkamp sieht viel Nachahmenswertes in den Ländern mit Dreierkoalitionen. In Rheinland-Pfalz etwa haben SPD, FDP und Grüne die Ministerien nach Parteikompetenz aufgeteilt. Arbeit und Soziales – SPD. Umwelt und Energie – die Grünen. Wirtschaft – FDP.

Erfolgsrezept: Jeder macht, was er am besten kann

Das ist laut Vehrkamp ein wichtiges Erfolgsrezept für Koalitionen mit mehr als zwei Partnern: Die Bündnispartner müssten sich gegenseitig den Raum geben, ihre Schwerpunkte umzusetzen – zum Beispiel durch die Ressortverteilung.

Jedoch haben Bundesländer überschaubare Kompetenzen im Vergleich zu einem Staat wie Deutschland. Funktionieren Ampel oder Jamaika auch im Bund? Demokratieforscher Vehrkamp ist optimistisch und verweist auf Skandinavien. Dort gebe es viel Erfahrung mit Vielparteiensystemen.

Regieren mit flexiblen Mechanismen und wechselnden Mehrheiten sei die Zukunft. Da müssten die Parteien in Deutschland noch umlernen, sagt der promovierte Volkswirt Vehrkamp und rät zu einem Perspektivenwechsel.

"Kompromisse sind das strahlende Grau der Demokratie." Dr. Robert Vehrkamp, Demokratieforscher

Strahlendes Grau – eine bisher unterschätzte Nuance im schwarz-rot-grün-gelben Farbenspiel.