Koalitionsvertrag: Was haben die jungen Leute davon?

Wählen ab 16, begleitetes Fahren ab 16, mehr Geld für Öffentlichen Nahverkehr. Wohnen für Studenten soll erschwinglicher werden, Bafög-Sätze sollen steigen und Förderungssätze sollen angehoben werden. Mehr Geld soll auch in den Taschen der Auszubildenden bleiben. Es ist Einiges dabei für die junge Generation.

Legalisierung von Cannabis bis zur Kindergrundsicherung

Die Julis, die jungen Liberalen schreiben sich einiges davon auf die eigene Fahne, so die Vorsitzende Franziska Brandmann: "Tatsächlich haben wir uns für all diese Punkte sehr intensiv eingesetzt, die Legalisierung von Cannabis fordert die FDP seit 2015. Da sind aber auch Themen wie Paragraf 219a Stgb, das sind Themen wie die kapitalgedeckte Rente, da sind auch weiter viele gute Themen dabei, Wahlalter 16 haben wir gerade erst im letzten Jahr in der FDP durchgesetzt."

Auch bei der grünen Jugend sieht man, dass an die jungen Menschen gedacht wurde. Ihr Bundessprecher Timon Dzienus zählt auf: "Die Kindergrundsicherung ist sicherlich auch ein Projekt, für das die Grüne Jugend lange gekämpft hat, also das Kinder endlich aus der Armut geholt werden. Es ist auch schön, dass es in der Mietpreisbremse eine Verschärfung gibt aber die reicht halt an vielen Stellen noch nicht. Generell atmet der Koalitionsvertrag so eine Stimmung: ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung aber an vielen Stellen reicht es leider so noch nicht."

Kritik beim Klima

Aber was ist mit den zwei wichtigsten Themen: Klima und Altersvorsorge. Welchen Planeten werden die heute jungen Menschen in 50 oder 60 Jahren erben und können sie sich das Leben mit der Rente dann überhaupt leisten? Große Kritik kommt von Jugendrat der Generationen Stiftung. Das 1,5-Grad-Ziel vom Pariser Klimaabkommen erreiche man so nicht, sagt Lilli Verbeek:

"Sachen wie Kohleausstieg 'idealerweise' 2030 sind einfach vage Behauptungen, die wir uns nicht mehr leisten können. Und in dem Sinne macht das schon sehr fassungslos." Lilli Verbeek, Jugendrat der Generationen Stiftung

Beim Klima will die neue Regierung den Kohleausstieg idealerweise bis 2030. Außerdem sollen bis 2030 80 Prozent des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien kommen. Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. Für die Grüne Jugend geht es in die richtige Richtung aber so Bundessprecher Timon Dzienus: "Ob damit die Klimaziele oder auch die Pariser Ziele einzuhalten sind, das ist an vielen Stellen noch offen. Und deswegen erwarten wir von der neuen Regierung auch, dass die Maßnahmen auf die man sich geeinigt, hat schnell umgesetzt werden. Und wenn man merkt, dass es nicht ausreichend ist für diese Klimaziele und davon müssen wir eigentlich gerade ausgehen dann muss auch über den Koalitionsvertrag hinaus, dann muss noch nachgeschärft werden."

Altersvorsorge: Von was sollen die Jungen später leben?

Vielen jungen Menschen ist es natürlich wichtig später mal genügend Geld zu haben. Das sehr altbackene Thema Rente erhält durch den Aktienboom in Deutschland eine neue Dynamik. Stichwort Aktienrente. Franziska Brandmann die Vorsitzende der jungen Liberalen erklärt: "Seit ich denken kann, sagen mir ältere Generationen immer süffisant, ich als junger Mensch dürfte ja mit einer Rente gar nicht mehr rechnen und das finde ich überhaupt nicht lustig, sondern das ist glaube ich ein sehr großes Thema, das von der Politik viel zu lange ausgesessen wurde. Ich persönlich bin der Meinung und das sehen auch die jungen Liberalen so, die kapitalgedeckte Rente ist der Weg aus der Misere."

Ist die Rente wirklich sicher? Der demographische Wandel und die gleichzeitig steigende Lebenserwartung sorgen dafür, dass es immer weniger Beitragszahler gibt im alten Modell der Umschlagfinanzierung. Lilli Verbeek vom Jugendrat der Generationen Stiftung ist besorgt: "Ich als junger Mensch weiß nicht, ob ich später noch Rente bekomme und einfach das mal zu schlucken, ist eine ganz schön große Nummer. Und sich zu überlegen, ich zahle tonnenweise Geld in eine große Rentenversicherung und habe keine Gewährleistung, dass ich davon irgendein Geld später mal sehen werde, das macht Angst."

Hilft die Aktienrente aus dem Dilemma?

Die Rente soll sicher sein, das beteuern Politiker immer. Die Frage ist nur, wie lange. Mit der neuen Regierung soll es einen Einstieg in die teilweise kapitalgedeckte Rentenversicherung geben. Ein Teil der Rentenbeiträge wird am Kapitalmarkt angelegt - das soll die Rentner mit Rendite belohnen. Gegründet wird dazu ein öffentlich-rechtlich verwalteter Fonds - er soll den Erhalt der eingezahlten Beiträge garantieren.

Beschlossen ist auch die Aktienrente. Timon Dzienus ist nicht ganz überzeugt: "Ich glaube das die Rente dann bestmöglichst gesichert wird, wenn die Leute möglichst viel einzahlen in die Rentensystem. Also von der Aktienrente halte ich jetzt ehrlich gesagt wenig. Ich bin da auch skeptisch ob das am Ende die Stabilität bringt: ich glaube stabil wird das Rentensystem vor allem dann, wenn mehr Leute mehr einbezahlen, also auch Beamte aber, indem auch die Leute, die jetzt gerade einzahlen höhere Löhne einzahlen."

Für junge Menschen ist im Koalitionsvertrag Vieles dabei. Doch bei den zwei drängendsten Themen: Klima und Altersvorsorge sehen viele junge Leute noch Verbesserungspotential.