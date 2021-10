Koalitionsverhandlungen: Werden sich Schwarz und Grün noch grün?

Auf dem Berliner EUREF-Campus vor dem alten Gasometer haben CDU und CSU vor Monaten ihr gemeinsames Wahlprogramm vorgestellt. Der Ort war schon damals wohl gewählt: Dort, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Europäischen Energieforums zu Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit forschen, will die Union die von ihr so genannte "Zukunftskoalition" mit FDP und Grünen schmieden: Jamaika.

Am Sonntag waren die Gelben, sprich die Liberalen, zu Gast, jetzt sind es die Grünen. Doch nach einem, zumindest in der Schlussphase, hart geführten Wahlkampf, in dem klar wurde, dass man sich eben nicht immer grün ist – worum soll es heute noch gehen?

Klima: CDU und Grüne wollen Windkraft fördern

Im Klimabereich lässt sich schnell eine Schnittmenge finden. So bekennen sich alle Parteien im Bundestag – außer die AfD – zum Pariser 1,5-Grad-Ziel, dem Ziel also, die globale Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Nur über den Weg dorthin müsste man sich einig werden, und das ist schon schwieriger. Gemeinsam ist Union und Grünen, dass sie dazu die Windenergie fördern wollen. Zwei Prozent der Landesfläche soll dafür bereitgestellt werden.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich jedoch wiederholt für eine vollständige Abschaffung der EEG-Umlage eingesetzt, mit der die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen gefördert wird. Den Ökostrom-Ausbau will die Union durch ein "Deutschland-Dach"-Programm für Solaranlagen beschleunigen. Die Grünen wollen sogar eine Solardach-Pflicht. Die ungeliebte EEG-Umlage wollen sie lediglich senken und dafür den CO2-Preis erhöhen, auf 60 Euro bis 2023. Dies soll durch ein Energiegeld ausgeglichen werden.

Grüne wollen Kohleausstieg spätestens 2030

Am vereinbarten Kohle-Kompromiss will die Union festhalten. Kohlekraftwerke sollen demnach bis 2038 weiterlaufen dürfen. Begründung: Zulieferer und Beschäftigte sollen sich auf vereinbarte Zusagen verlassen können. Die Grünen wollen den Kohleausstieg bis spätestens 2030 umsetzen. Schon 2035 soll Strom zu 100 Prozent erneuerbar erzeugt werden.

Diese vermeintlich unvereinbaren Ziele ließen sich mit viel gutem Willen jedoch irgendwie übereinander bringen. Die Union hat hier schon vor der Bundestagswahl die Verhandlungstür einen Spalt aufgestoßen. Es seien "Höchstlaufzeiten" definiert worden, nicht Mindestlaufzeiten, heißt es. Bei einem entsprechend hohen CO2-Preis würden die Kohlekraftwerke ohnehin nicht mehr rentabel betrieben werden können und ohne gesetzliche Vorgabe früher vom Netz gehen.

Grüne für Tempolimit, CDU dagegen

Auch um die Emissionen zu senken, plädieren die Grünen schon seit langem für ein generelles Tempolimit von 130 km/h. Das ist mit dem Unions-Programm nicht kompatibel. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat bei diesem Streitthema allerdings schon früh Gesprächsbereitschaft signalisiert. Vor dem Gespräch mit der FDP sagt er dazu: "Ich halte nichts davon, einzelne Maßnahmen zur Bedingung zu machen, das verkompliziert die Verhandlungen und wird unserer Aufgabe nicht gerecht."

Für den Verbrennungsmotor wollen die Grünen ein festes Ausstiegsdatum definieren: das Jahr 2030. CSU-Chef Markus Söder hat sich ebenfalls schon für ein "frühes Ende des fossilen Verbrenners" ausgesprochen. In der CDU teilen jedoch nicht alle diese Meinung. Dass einige deutsche Automobilhersteller das Ende des Verbrennungsmotors bereits selbst angekündigt haben, begrüßen sie jedoch. Bei der Entwicklung eines schwarz-grünen "Fahrplans" für den Umstieg auf emissionsfreie Mobilität könnte das helfen.

Außenpolitik: Streitigkeiten bei Militärausgaben

Sowohl Union als auch Grüne bekennen sich klar zur Europäischen Union und fordern unisono eine Stärkung der Gemeinschaft. Aber hier endet auch schon die Gemeinsamkeit. Die Partei, die aktuell auch die Verteidigungsministerin stellt, bekennt sich klar zur Verpflichtung gegenüber der NATO, die Militärausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen.

Die ehemalige Partei der Friedensbewegung (und des ehemaligen Außenministers Joschka Fischer) spricht sich gegen die Erhöhung des Verteidigungshaushaltes aus. Die Bundeswehr solle hingegen lediglich "für ihren Auftrag bestmöglich" ausgestattet werden.

Grüne für weiter gefasstes Asylrecht

Auch im Asylrecht zeigen sich Unterschiede: Während die Union es weiterhin eng auslegen will und nur politisch Verfolgten Schutz gewähren will, sagen die Grünen, dass auch "nicht-staatliche Verfolgungsgründe" dazu führen können, dass jemand Asyl erhält.

Konfliktpunkt Doppelte Staatsbürgerschaft

Die Grünen setzen sich dafür ein, dass Bürgerinnen und Bürger mit einem internationalen Hintergrund sich früher und leichter eingebürgert werden. Nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland soll ein Einbürgerungsantrag gestellt werden können.

Wer hier geboren wird und dessen Eltern rechtmäßig in Deutschland leben, solle ebenfalls die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Der Optionszwang im Staatsangehörigkeitsrecht soll abgeschafft und Mehrstaatigkeit anerkannt werden. Die Union steht einer doppelten Staatsangehörigkeit nach wie vor kritisch gegenüber, im Wahlprogramm steht dazu allerdings nichts.

Legalisierung von Cannabis in Aussicht

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, hatte zuletzt angekündigt, den Besitz kleinerer Mengen Cannabis zum Eigenbedarf zu entkriminalisieren. Die CSU-Politikerin plädiert dafür, bundeseinheitlich sechs Gramm als Obergrenze festzulegen, unter der keine strafrechtliche Ermittlungen mehr eingeleitet werden sollen: "Klar ist, dass Cannabis nicht so gefährlich ist wie Kokain oder Heroin - richtig ist auch, dass es um andere, bessere Sanktionen und um eine Entlastung von Polizei und Justiz gehen muss."

Konsumenten sollten wählen können, ob sie ein Bußgeld zahlen oder sich einer Suchtberatung unterziehen. Mit einer ähnlichen Regelung hat Portugal bereit Erfahrungen gemacht. Das ist allerdings nicht die Linie der Union, dort wurde Ludwigs Vorpreschen abgebügelt. Auch die Grünen lehnen Ludwigs Vorstoß ab, allerdings aus anderen Gründen.

Sie sprechen sich für eine "kontrollierte Abgabe" von Cannabis aus. Ludwigs Ansatz "klingt gut, bringt aber rein gar nichts für den Jugend- und Gesundheitsschutz", sagte die drogenpolitische Sprecherin Kirsten Kappert-Gonther. Die "Kriminalisierung" von Millionen Menschen müsse beendet werden.

Grüne für Vermögenssteuer

Sowohl Union als auch Grüne wollen kleine und mittlere Einkommen entlasten. Die Unterschiede liegen in der Gegenfinanzierung dieser Steuersenkung. Während die Union zusätzlich auch noch die kalte Progression und den Solidaritätsbeitrag abschaffen möchten und zur Finanzierung auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft und damit einhergehende höhere Steuereinahmen wettet, fordern die Grünen einen "moderat" höheren Spitzensteuersatz und vorzugsweise eine Vermögensteuer.

Für besonders gut Verdienende soll es neue Spitzensätze geben, auf der höchsten Stufe würden dabei ab 250.000 Euro Jahreseinkommen 48 Prozent Einkommensteuer fällig. Außerdem wollen sie eine Reform des Ehegattensplittings, das bisher verheiratete Paare mit hohen Einkommen und hohen Einkommensunterschieden begünstigt. Die Union möchte die aktuelle Regelung beibehalten. Ob es nach der Wahl zudem schnelle Steuersenkungen geben soll, war zwischen CDU und CSU zuletzt noch strittig.

Für Kanzlerkandidat Laschet geht es um alles

Überhaupt scheint in der Union noch vieles strittig zu sein. Für den Kanzlerkandidaten Laschet geht es am Dienstag um alles - auch um seine eigene politische Zukunft. Gibt er für die Machtoption zu viele konservative Werte auf, droht ihm weiteres Ungemach aus den eigenen Reihen. Wenn er die Grünen am Ende nicht zu einer Jamaika-Koalition bewegen kann, dürfte das Ende seiner politischen Karriere besiegelt sein.