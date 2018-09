Koalitionsbruch abgewendet - vorerst

Der Fall des Verfassungsschutzpräsidenten und die wochenlange Diskussion um dessen Weiterverwendung hat eine neue Wunde gerissen in die ohnehin schon mit Narben übersäte Große Koalition. Den vorläufigen Schlussstrich in der Causa Hans-Georg Maaßen sollte ein Auftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heute Vormittag ziehen. In einem kurzen Statement entschuldigte sie sich für eine Fehleinschätzung. Wörtlich klang das so:

"Das Ergebnis vom letzten Dienstag konnte nicht überzeugen. Warum? Wenn ich mich persönlich frage, dann habe ich mich im Zusammenhang mit der Entscheidung vom Dienstag zu sehr mit der Funktionalität und den Abläufen im Bundesinnenministerium beschäftigt, aber zu wenig an das gedacht, was die Menschen zurecht bewegt, wenn sie von einer Beförderung hören. Und dass das geschehen konnte, bedauere ich sehr." Bundeskanzlerin Angela Merkel

In dieser Form hat sich die Bundeskanzlerin zum ersten Mal in ihrer langen Regierungszeit geäußert. In der Flüchtlingsfrage ist eine solche Entschuldigung bis heute ausgeblieben. Tatsache ist, dass sich die Kanzlerin dem öffentlichen Druck gebeugt hat. Das ist natürlich auch ihr gutes Recht.

Rückblende

Dieser Druck war entstanden aufgrund eines Webvideos zu Chemnitz, das die Verfolgung von Menschen mit anderer Hautfarbe durch eine Gruppe von mutmaßlich rechtsradikalen Menschen zeigt. Die Quelle des Videos war nicht eindeutig zuzuordnen. Das Herkunfts-Spektrum reichte von links-außen bis zu ultra-rechts. Der Verfassungsschutzpräsident hatte daraufhin angemerkt, man solle solche Videos nicht ungeprüft verbreiten und es könne ja auch sein, dass damit gewisse Absichten verfolgt würden. Maaßen legte gleichzeitig keine Beweise für seine Behauptung vor. Das Video erwies sich später als authentisch.

Der Sturm der Entrüstung bestand danach in dem Vorwurf, Hans-Georg Maaßen habe sich vorschnell geäußert, ohne die Sache geprüft zu haben. Im Hin- und Her der Einschätzungen und begleitet von gewaltigem Medienecho sind sich dann die Koalitionäre in die Haare geraten und haben erneut den Bruch der Koalition riskiert.

Merkel und SPD-Vorstand ziehen Schlussstrich

Für Angela Merkel ist die Sache nach ihrer Entschuldigung jedenfalls erledigt. Und auch der SPD-Vorstand zog heute einen Schlussstrich, die Fraktion dürfte dem in einer Sondersitzung heute am späten Nachmittag folgen. "Alles gut" war da zu hören - und SPD-Chefin Andrea Nahles wurde ausdrücklich gelobt. Die stellvertretende Parteivorsitzende Manuela Schwesig sagte am Rande der Sitzung:

"Es ist eine Stärke, wenn man erkennt, dass da etwas schief gelaufen ist und man korrigiert das dann." Manuela Schwesig, stellvertretende SPD-Chefin

Begleitmusik

Der geschasste Verfassungsschutzchef äußerte sich heute nicht mehr zu diesem Thema und die Koalitionspolitiker scheinen froh zu sein, dass eine Lösung gefunden ist. Entsprechend lauten die Meldungen heute durchgehend im deutschen Blätterwald: "Der Koalitionsstreit ist beigelegt." Der Rest ist Begleitmusik von Kommentatoren und Oppositionspolitikern, die von "Tollhaus" über "peinliches Schmierentheater" bis zu "Postengeschacher" reicht.

Man muss also genauer hinsehen, um den Korrosionsprozess innerhalb der Koalition nicht zu übersehen. Etwa wenn der Vize-Chef der SPD-Fraktion Ralf Stegner sagt, die Koalition müsse sich jetzt am Riemen reißen. Oder wenn CDU-Fraktionschef Volker Kauder davon spricht, die Koalition müsse jetzt Vertrauen zurückgewinnen.

Bereits am Morgen hatte die bayerische SPD-Vorsitzende Natascha Kohnen gesagt: "Das Thema muss weg." Allerdings nachdem die sich im Landtagswahlkampf befindende Politikern tagelang zu diesem Thema geäußert hatte. Mit dem Kompromiss ist Frau Kohnen jetzt auch zufrieden.

Der Streit könnte aber auch weitergehen

Und Bundesinnenminister Horst Seehofer? Der sagte heute Mittag, die Lösung, dass Hans-Georg Maaßen nur Sonderbeauftragter werden soll habe er bereits am Dienstag angeboten. Danach habe man sich aber darauf geeinigt, ihn zum besser bezahlten Staatssekretär zu machen. Prompt ließ SPD-Chefin Nahles ebenfalls heute Mittag durch einen Sprecher verlauten: "Diese Darstellung ist komplett falsch."

Ein Schelm also, wer Böses dabei denkt? Zumindest ist sich die Koalition offenbar auch nach dem Schlussstrich in der Causa Maaßen weiterhin nicht einig. Das Regieren macht das nicht eben einfacher.