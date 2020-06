Koalitionsausschuss unterbricht Beratungen bis Mittwochmorgen

Koalitionsausschuss: Eine kluge Unterbrechung

Die Spitzen der schwarz-roten Koalition haben ihre Beratungen über das milliardenschwere Paket zur Stärkung der Konjunktur am späten Dienstagabend nach rund neun Stunden vertagt. Wegen des großen Beratungsbedarfs soll an diesem Mittwoch gegen 10.00 Uhr nach der Kabinettssitzung weiterverhandelt werden.

Das einzig handfeste bisher: Der Speiseplan. Um 14.00 Uhr kommen die Partei- und Fraktionsspitzen von CDU, CSU und SPD zusammen. Dann gibt es erst einmal Erdbeeren und Schokoriegel. Am Abend steht Spargel auf der Karte. Es sind belanglose Nebensachen. Erst wenn ein komplettes Konjunkturpaket geschnürt ist, dann wird es kommuniziert. Keine Wasserstände, keine Indiskretionen- stattdessen Erdbeeren, Schokolade und Spargel. Zu nah ist noch die Erinnerung an schwierige Koalitionsverhandlungen. Endlose Nachtsitzungen, ohne Ergebnisse, mit genervten übernächtigten Politikern am Ende eines nicht enden wollenden Koalitionskrachs. Diese Zeiten sind vorbei, so das Signal. Es geht um zu viel: Um zu viel Geld und um den größten Wiederaufbau der Wirtschaft seit Bestehen der Bundesrepublik.

Neun Stunden, kein Ergebnis

Nach neun Stunden haben sich Union und SPD nicht zerstritten. Sie haben einfach unterbrochen. Die Verhandlungen seien zäh, aber ernsthaft, berichten Teilnehmer – und es soll einigermaßen ruhig gewesen sein. Union und SPD konnten über alles reden und mussten nicht überstürzt entscheiden. Teilnehmer sprechen gegenüber BR24 sogar von ersten Einigungen. Details gibt es aber nicht. Denn die großen Brocken kommen noch.

Knackpunkt Kaufprämie für Autos

Bei einigen Punkten sind CDU, CSU und SPD noch weiter voneinander entfernt. Besonders umstritten: Die Kaufprämie für Autos. Die soll auf keinen Fall für Benziner oder Dieselfahrzeuge kommen, fordern Klimaschützer. Auch die SPD-Spitze will da nicht mitmachen.

"Das wird es mit uns nicht geben", sagte SPD-Chefin Saskia Esken vor dem Koalitionsausschuss. Die Ministerpräsidenten der Autoländer sehen das anders. Aus Bayern: Markus Söder, CSU. Aus Baden-Württemberg: Winfried Kretschmann, Grüne. Und aus Niedersachsen: Stephan Weil, SPD. Sie wollen die Kaufprämie auch für Verbrenner. Wohl auch deshalb: In Bayern sind Audi und BMW, in Baden-Württemberg Daimler und Porsche und in Niedersachsen baut VW.

100 Milliarden für 60 Punkte

Weiterer Streitpunkt: verschuldete Kommen. Die sind jetzt durch die Corona-Krise noch mehr angeschlagen. Bundesfinanzminister Scholz, SPD, will den Schuldenschnitt. Und zwar so: Der Bund übernimmt die Altschulden der Kommunen. Das lehnen CDU und CSU ab. Die Union will den Kommunen stattdessen mehr von der Gewerbesteuer geben. Auch um den Familienbonus ringen SPD und Union. Insgesamt geht es um 60 verschiedene Punkte, auf die sich die Große Koalition einigen will. Und um bis zu 100 Milliarden Euro, damit die Konjunktur wieder durchstarten kann.