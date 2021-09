Bundestagswahl: Wer kann eigentlich mit wem?

Es ist schon ein politischer Zirkus, der alle vier Jahre stattfindet. Die Kandidaten der politischen Parteien wagen sich in die große politische Manege. Die Umfragen sehen im Moment für den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz ganz gut aus. Doch alleine könnte er nicht regieren, aktuell läuft es auf ein Dreierbündnis hinaus. Wenn also Scholz in die Manege der Macht schreiten sollte, ist er darauf angewiesen, dass sich seine Koalitionspartner einigermaßen vertragen und nicht wie zwei fauchende Tiger aufeinander losgehen.

Option 1: Rot-Rot-Grün

Ein Bündnis von SPD, Grünen und Linken. Können die sozialen Gemeinsamkeiten die drei unterschiedlichen Parteien zusammenschweißen? Die Linke meint, ja. Sehr deutlich wirbt sie in den letzten Wochen für ein solches Bündnis, wie hier die Vorsitzende Janine Wissler: "Es müssen jetzt alle Farbe bekennen. Weil wenn man sein eigenes Programm und seine eigene Kampagne ernst nimmt dann müssten eigentlich SPD und Grüne relativ deutlich machen, dass das mit FDP und Union eben nicht umzusetzen ist."

Tatsächlich wollen alle drei Parteien Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen entlasten. Allen drei Parteien ist gemeinsam, dass sie Besserverdiener stärker belasten wollen. Die SPD plant für Spitzenverdiener eine Erhöhung der Einkommensteuer von drei Prozent – die Grenze hierfür läge bei Verheirateten bei 500.000 Euro im Jahr, bei Ledigen ab 250.000 Euro. Für Wohlhabende solle der Solidaritätszuschlag beibehalten werden. Zudem fordern die Sozialdemokraten die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Das Programm der Grünen ist ähnlich.

Die Linken gehen dagegen noch einen Schritt weiter: Die Schuldenbremse solle abgeschafft werden, eine Vermögenssteuer ab der ersten Million eingeführt werden. Die Einkommensteuer wollen die Linken deutlich erhöhen, in Stufen bis zu einem Spitzensteuersatz von 75 Prozent für Einkommen über eine Million Euro.

Knackpunkt Klimaschutz

Ein weiterer Knackpunkt könnte die Klimapolitik werden, wie Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sagte: "Wir haben im Bereich der Sozialpolitik, das ist ja kein Geheimnis, die größten Schnittmengen mit der SPD. Aber Olaf Scholz hat sehr sehr deutlich gemacht, dass er beim Klimaschutz keine Veränderung will als die Politik der Groko der letzten Jahre. Das bedeutet einen Stillstand beim Klimaschutz."

Denn im Klimaschutz wollen die Grünen und die Linke deutlich mehr als die SPD. Die SPD will Deutschland gemäß dem Klimaschutzgesetz 2045 klimaneutral machen, die Linke schon 2040. Die Grünen wollen diesen Prozess beschleunigen: sie wollen beispielsweise den Kohleausstieg auf 2030 vorziehen und die Einführung eines Klimaschutzministeriums, das alle Gesetzespläne blockieren kann, die nicht mit dem Pariser Klimaabkommen vereinbar sind. Ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen wollen alle drei Parteien.

Kann sich die Linke zur NATO bekennen?

Unüberwindbar schien in der Vergangenheit aber immer ein Punkt: die Außen- und Sicherheitspolitik. Vor allem wenn man auf die Linke schaut. Scholz stellt klar, dass ein Koalitionspartner folgendes mitbringen muss: "Dazu gehört zum Beispiel, dass es natürlich erforderlich ist eine gute transatlantische Zusammenarbeit zu organisieren, dafür zu sorgen, dass die Organisation mit den USA klappt, dass die NATO vorangebracht wird als unser Verteidigungsbündnis."

Die Linke will die Nato abschaffen. Das wird mit der SPD kaum zu machen sein. Und auch Baerbock äußerte sich im letzten Triell deutlich über die letzte Abstimmung zum Rettungseinsatz in Afghanistan: "Die Linke hat deutlich gemacht, dass sie die internationale Verantwortung nicht tragen will."

Option 2: SPD, Grüne und FDP

Wenn nicht mit der Linken, vielleicht dann mit der FDP? Eine so genannte Ampelkoalition. FDP-Vorsitzender Christian Lindner gibt sich in den letzten Wochen moderat: "Unser Angebot ist da eine Politik der Mitte, angesichts der Flirts von Rot-Grün mit der Linken und auch angesichts der derzeitigen Schwäche der Union."

Überschneidungen gibt es sicherlich bei der Digitalisierung und der Außen- und Sicherheitspolitik. So sind die Liberalen überzeugte Transatlantiker. In der Verteidigungspolitik bekennt sich die FDP zur Bundeswehr und zur NATO als Sicherheitsbündnis und spricht sich für einen NATO-Dialog mit Russland aus, sowie für eine klare Strategie im Umgang mit China.

Streitigkeiten bei Steuer- und Finanzpolitik

Probleme könnte es dann schon eher bei der Steuer- und Finanzpolitik geben. Die FDP will Steuerentlastungen für kleine und mittlere Einkommen. Der Spitzensteuersatz soll erst ab einem Jahreseinkommen von 90.000 Euro greifen, den Solidaritätszuschlag will die FDP komplett streichen. Eine Anhebung der Erbschaftsteuer oder die Wiedereinführung der Vermögensteuer lehnen die Liberalen ab. Die steuerliche Belastung von Unternehmen will die FDP auf rund 25 Prozent senken, die Gewerbesteuer ganz abschaffen.

Ein Finanzminister Scholz, der die letzten Jahre der Herr der Zahlen war, wird bei dem Thema ziemlich deutlich: "Für mich ist ganz klar, Steuersenkungen von 30 Milliarden Euro für Leute, die so viel verdienen, wie ich oder noch mehr das ist nicht finanzierbar und auch unmoralisch."

Die FDP könnte das Zünglein an der Waage werden. Das weiß auch Christian Lindner. Ob nach der Wahl diese Aussage von Lindner noch Bestand hat? "Mir fehlt die Fantasie wie überhaupt Rot und Grün der FDP ein Angebot machen könnten. Die stehen ja in der Sache der Linkspartei viel näher als uns."

Option 3: Union, Grüne und FDP

Schwarz, grün, gelb – eine Jamaika-Koalition. Kriegt Armin Laschet beide in die Manege? Nach der Bundestagswahl 2017 hat es nicht geklappt. Union und FDP sind sich durchaus nah. Noch vor Wochen, vor dem Umfrage-Höhenflug der SPD war sich Christian Lindner sicher: "CDU /CSU stehen uns am nächsten. Wir regieren ja auch erfolgreich in NRW. Wir sind aber nicht deckungsgleich."

FDP und Union sind in vielen Themen ähnlich. Beim Thema Klimaschutz drückt die Partei von Christian Lindner aber mehr aufs Tempo, so Lindner: "Und auch bei der Frage des Klimaschutzes sorge ich mich, dass die Union nicht ein klares Signal sendet, dass sie stärker auf Technologie setzt und nicht doch auch auf eine sehr stark staatsorientierte und an Verboten orientierte Politik setzt."

Und wie passen die Grünen rein?

Beim Klima wollen sie deutlich mehr als die Union. Ihr Ziel: Bis 2030 sollen die Emissionen um 70 Prozent gesenkt werden, bis 2035 soll Deutschland vollständig auf erneuerbare Energien umgestiegen sein. Während Union und FDP eher Steuerentlastungen wollen, plädieren die Grünen für Erhöhungen und eine Vermögenssteuer. Im Gegenzug soll der Spitzensteuersatz steigen: Ab einem Einkommen von 100.000 Euro für Alleinstehende und 200.000 Euro für Paare plant die Partei einen Steuersatz von 45 Prozent. Ob das mit Union und FDP zu machen ist?

Auch beim Thema Mieten droht Streit. Die Grünen wollen ein Bundesgesetz, das Mietobergrenzen im Bestand ermöglichen soll und sie wollen die Mietpreisbremse nachschärfen. FDP und Union lehnen den Mietendeckel ab.

Egal wer nach der Wahl Dompteur wird in der Manege, klar ist schon jetzt: Da wird es einiges an Tigerfauchen und Peitschenknallen geben.