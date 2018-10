Koalition einigt sich bei Diesel und Zuwanderung

Nach einer nächtlichen Marathonsitzung des Koalitionsausschusses verständigten sich Union und SPD am Morgen auf ein "Konzept für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in unseren Städten". Einzelheiten zu den einzelnen Maßnahmen sollen heute Mittag von den zuständigen Fachministern, Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), verkündet werden. Für Diesel-Besitzer soll es aber offenbar neue Angebote geben, um Fahrverbote in Städten mit zu schmutziger Luft abzuwenden.

Eine sehr "komplexe" Einigung

Laut SPD-Chefin Andrea Nahles gibt es dabei auch eine Verständigung zu umstrittenen Hardware-Nachrüstungen für ältere Diesel. Dafür könnte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur voraussichtlich zu einem kleineren Teil auch Steuergeld eingesetzt werden. Auf die Frage, ob die Autoindustrie das Konzept mittrage, sagte Nahles: "Das werden wir sehen." Sie sprach von einer ausgesprochen komplexen Einigung. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erläuterte, das Paket enthalte mehrere Elemente, die parallel oder auch alternativ zur Verfügung stehen könnten.

Fahrverbote sollen abgewendet werden

Bei dem Treffen hatte es ein schwieriges Ringen um Lösungen für Besitzer alter Diesel gegeben, denen in mehreren Städten Fahrverbote drohen. Im Kern ging es in den Beratungen von Union und SPD um neue Kaufanreize der Autohersteller von mehreren Tausend Euro, damit mehr Besitzer ihre schmutzigen Diesel durch sauberere Wagen ersetzen. Dies hatte Scheuer als oberste Priorität bezeichnet.

Diffizile Kostenfrage

Besonders kompliziert waren die Verhandlungen über Einbauten zusätzlicher Abgastechnik an Motoren. Darauf hatte vor allem die SPD gepocht, da sich viele Bürger auch mit Kaufprämien kein neues Auto leisten könnten. Die Bundesregierung machte dahingehend Druck, dass die Autobauer die vollen Kosten tragen. Offen war zunächst auch, wer eine Gewährleistung übernimmt und wann Hardware-Nachrüstungen umgesetzt werden können.

Kabinett soll über Zuwanderung beschließen

Im Koalitionsausschuss einigte sich die Große Koalition zudem auf Eckpunkte für ihr geplantes Zuwanderungsgesetz, auf das angesichts des Fachkräftemangels in vielen Branchen vor allem die deutsche Wirtschaft drängt. Die "Eckpunkte zur Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten" sollen noch heute im Kabinett beschlossen werden.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte am Montag einen sogenannten Spurwechsel für abgelehnte und ausreisepflichtige Asylbewerber erneut abgelehnt. In der SPD gab es zuvor Forderungen, gut integrierten Flüchtlingen mit einem Arbeitsplatz auch bei einem negativen Asylbescheid die Möglichkeit zu geben, in Deutschland zu bleiben und damit einen "Spurwechsel" vom Asyl- ins Einwanderungsrecht zu ermöglichen.