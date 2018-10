Koalition berät über Zuwanderung und Dieselskandal

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig hat eine klare Erwartung an den Koalitionspartner:

"Mein Appell ist, dass Herr Seehofer und die CSU ihre Landtagswahl in Bayern lassen und nicht in die Bundesregierung tragen." Manuela Schwesig, stellv. SPD-Vorsitzende

Die Bürger erwarteten, dass die Koalition ihre Arbeit mache, sagte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende in Güstrow.

Die Zeichen stehen auf Kooperation

Viel mehr kann Schwesig nicht tun. Sie wird nicht dabei sein, wenn sich die Spitzen der Koalitionspartner im Kanzleramt treffen. Aber deren Streitlust ist auch ohne Beruhigungsappelle von außen nicht sehr ausgeprägt. Der neue Fraktionsvorsitzende der Union, Ralph Brinkhaus, der das erste Mal dabei sein wird, forderte in der "Passauer Neuen Presse", den "Krisenmodus" zu verlassen. Und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gab sich überzeugt, dass Union und SPD "diese Wahlperiode gemeinsam zu Ende bringen, auch wenn es anspruchsvoll wird".

Umstrittener "Spurwechsel"

So weit, so kooperationsbereit. Auf dem Tisch liegen aber zwei Themen, die für die Regierungspartner erheblichen Konfliktstoff bergen. Da ist zum einen die Regelung der Fachkräftezuwanderung. Laut Koalitionsvertrag wollen Union und SPD vereinbaren, unter welchen Bedingungen ausländische Arbeitnehmer nach Deutschland einwandern dürfen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat seine Eckpunkte dafür vorgelegt. Nicht vorgesehen hat er demnach die Möglichkeit, dass abgelehnte, aber gut integrierte Asylbewerber einen Job annehmen und dadurch in Deutschland bleiben können. Also ein Wechsel von der Asyl- in die Erwerbsmigration, der Einfachheit halber gern "Spurwechsel" genannt.

Union sieht Angriff auf das Rechtssystem

Alle maßgeblichen Unionspolitiker haben sich dagegen ausgesprochen. Ende vergangener Woche stellte sich auch Ralph Brinkhaus in ihre Reihe. Zuletzt machte Alexander Dobrindt noch einmal klar, warum der Spurwechsel für ihn mehr ist als ein Wechsel zwischen zwei Rechtsbereichen: Wer fordere, dass abgelehnte Asylbewerber in den Arbeitsmarkt einträten, "will nichts anderes als das geltende Rechtssystem aushebeln". Die SPD lässt ebenso wenig Kompromissbereitschaft erkennen: Es sei absurd, engagierte und gut integrierte Menschen abzuschieben, sagte Generalsekretär Lars Klingbeil. Eine Position, für die die SPD den Beifall der Wirtschaft findet.

Diesel-Nachrüstung im Gespräch

Das zweite Thema des Koalitionsausschusses soll der Dieselskandal sein. Nach drei Jahren und mancher Ankündigung will die Regierung einen Plan zur Lösung vorlegen. Im Gespräch sind Nachrüstungen mit Katalysatoren und Umtauschaktionen. Dafür zeigten sich die Autohersteller zuletzt offen. Umso vehementer sträuben sie sich dagegen, alte Diesel zurück zu kaufen.

Was Union und SPD am Ende BMW, Volkswagen und Mercedes abverlangen werden, und was sie den verunsicherten Diesel-Haltern zumuten, soll im Lauf des Tages geklärt werden, spätestens beim Treffen im Kanzleramt.