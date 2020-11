Knigge gegen Kontakte: Neue Corona-Empfehlungen geplant

Wird der bisher auf diesen Monat befristete Teil-Lockdown bereits am Montag verlängert oder weiter verschärft? Die Antwort lautet: wohl weder noch. Wenn sich Kanzlerin Angela Merkel und die 16 Regierungschefs der Länder am Nachmittag zusammenschalten, werden sie vermutlich keine weitreichenden Beschlüsse treffen.

Nach Informationen mehrerer Medien und Nachrichtenagenturen wollen vor allem die Länder die Entwicklung der Corona-Infektionszahlen abwarten, eine weitere Woche zumindest. Als neuer "Tag der Entscheidung" gilt der Montag in der Woche darauf, der 23. November. Womöglich entscheidet man auch erst am 25. November.

Als gesichert gilt jedoch bereits: Die Schutzmaßnahmen werden am Montag auf keinen Fall gelockert, unter anderem Restaurants und Hotels sind damit wie vorgesehen mindestens zwei weitere Wochen geschlossen. Der Einzelhandel bleibt - anders als etwa in Österreich - aber geöffnet.

Streitthema Präsenzunterricht

Diese Einigkeit heißt allerdings nicht zwingend, dass die Beratungen kurz und harmonisch ablaufen werden. Vor allem beim Thema Schule gibt es Meinungsverschiedenheiten. Während viele Länder nichts an den geltenden Regelungen ändern und den Präsenzunterricht in ungeteilten Klassen unbedingt fortführen wollen, ist die Kanzlerin offenbar bereit für Veränderungen. Das betrifft Abstandsregeln, Gruppengrößen und die mögliche Einführung von Wechselmodellen im Unterricht.

Einig ist man sich aber zumindest darin, dass es keine generelle Schulschließung geben soll. Sehr zur Freude der meisten Länder: Regierungschefs wie Stephan Weil (Niedersachsen, SPD) und Malu Dreyer (Rheinland-Pfalz, ebenfalls SPD) warnten noch einmal davor, verstärkt auf Homeschooling umzusteigen oder eben Schulen gar ganz zu schließen.

Das der Bundesregierung sehr nahe stehende Robert-Koch-Institut hatte jedoch zuletzt zunehmende Corona-Ausbrüche an den Schulen vermeldet, gerade bei älteren Kindern und Jugendlichen steigende Infektionszahlen registriert. Immer mehr Schulen müssen ganz oder teilweise schließen. Hinzu kommt, dass zahlreiche andere Regierungen wie etwa die in Österreich jüngst das Aus für den Präsenzunterricht beschlossen haben - der Druck auf die Bundesregierung wird dadurch eher größer als kleiner. Da Bildungspolitik jedoch in Deutschland Sache der Länder ist, macht die ganze Thematik nicht einfacher.

Geplant: Eine Art "Winter-Knigge" gegen Kontakte

Weitgehend einig sind sich Bund und Länder, dass weitere Appelle an die Bevölkerung wichtig und richtig sind. Nach jetzigen Informationen plant das Kanzleramt nun sogar einen Empfehlungskatalog, der den Bürgern als eine Art Verhaltensfahrplan für die kommenden Monate gelten soll - in Vorabberatungen fiel der Begriff "Winter-Knigge". Die "Bild"-Zeitung will bereits folgende Eckpunkte erfahren haben:

Wie bisher dürfen sich zwei Haushalte treffen, nun aber sollten es immer DIESELBEN Haushalte sein

Auch Kinder sollen sich möglichst immer mit demselben Freund oder derselben Freundin treffen

Im Umgang mit älteren Menschen wird besondere Vorsicht angemahnt

Alle Bürger werden aufgefordert, bereits bei Erkältungssymptomen zu Hause zu bleiben

Die Möglichkeit, sich eine elektronische Krankschreibung zu holen, soll verstärkt genutzt werden

Verschärfte Kontaktbeschränkungen denkbar

Zusätzlich zu diesen Appellen könnte es jedoch zu einer neuen Verschärfung kommen, was die Kontaktbeschränkungen betrifft. Bisher dürfen sich bekanntlich privat wie öffentlich maximal zehn Personen treffen, sofern diese aus nicht mehr als zwei Haushalten stammen. Im Raum steht nun eine neue Regel, wonach künftig nur noch ein Hausstand und eine weitere Person (also nicht noch ein weiterer ganzer Hausstand) zusammenkommen dürften. Die erhoffte Folge: Während derzeit etwa bei Treffen zweier kinderreicher Familien die Zahl zehn leicht erreicht wird, wird das künftig kaum noch der Fall sein. Womöglich wird aber auch das nur als Empfehlung formuliert, nicht als neue Anordnung.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) haben bereits erkennen lassen, dass ein Beschluss in diese Richtung kommen könnte. Hans erklärte im ZDF: "Zehn Personen sind schon relativ viel, die da zusammen kommen können." Er sei für weniger. In der ARD sagte Dreyer: "Wenn wir einen nächsten Schritt machen sollten, wäre es am besten, Kontaktbeschränkungen weiter zu verschärfen." Denkbar sei überdies, eine Maskenpflicht auch für Grundschüler einzuführen. Das hätten die meisten Bundesländer bereits. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder warb für die generelle Maskenpflicht an Schulen.

Braun hält jetziges Infektionsniveau für inakzeptabel

Bei einer Vorbesprechung der Chefs der Staatskanzleien hat der Chef des Bundeskanzleramts, Helge Braun, die Corona-Lage noch einmal skizziert. Er wies darauf hin, dass in der ersten Corona-Welle von Februar bis Ende Oktober insgesamt rund 500.000 Infektionen in Deutschland registriert wurden. Nun sei absehbar, so Braun, dass allein in diesem November noch mal so viele Fälle hinzukämen. Dies sei dramatisch, so der CDU-Politiker. Dass der jetzige Teil-Lockdown den exponentiellen Anstieg der Infektionszahlen gestoppt hat, kann Braun nicht beruhigen. Er bezeichnet das derzeitige Niveau von aktuell täglich 20.000 neuen Fällen als nicht hinnehmbar.

Da sich die Zahlen zunehmend in den Krankenhäusern widerspiegeln, gab es informelle Verhandlungsrunden mit der Kanzlerin und Gespräche der Bund-Länder-Gesundheitsminister über eine erneute sogenannte Freihalte-Prämie. Geld also pro Bett, dass Krankenhäuser für Corona-Patienten freimachen sollen. Der Bedarf an solchen freien Betten wird wohl steigen. Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Corona-Intensivpatienten in den kommenden Wochen zunehmen wird.