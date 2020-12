Mehr als nur Symbolik – Der Kniefall von Willy Brandt

Am Abgrund der deutschen Geschichte und unter der Last der Millionen Ermordeten, schreibt Brandt in seinen Memoiren, habe er das getan, was Menschen eben tun würden, wenn die Sprache versage. Also kniete er. Eine Geste, die alle überrascht hatte. Sowohl die deutsche Delegation als auch die polnische Regierung.

"Das war eine plötzliche Regung, die aus dem Herzen kam. Das war eine große Sensation. Damit hat Brandt zweifelsohne den Prozess der Versöhnung zwischen Polen und Deutschland eingeleitet." Mieczyslaw Tomala, polnischer Regierungs-Dolmetscher

Kommunisten passte der Kniefall nicht ins Konzept

Der damalige Regierungs-Dolmetscher Mieczyslaw Tomala hat den Kniefall aus nächster Nähe erlebt, als einer von wenigen Augenzeugen. Die Warschauer Parteiführung achtete peinlichst darauf, den Besuch des deutschen Bundeskanzlers am Ghettodenkmal möglichst unwichtig erscheinen zu lassen.

Im Mittelpunkt der Visite aus der Bundesrepublik im Jahr 1970 stand die Anerkennung der deutsch-polnischen Grenze. Mehr aber auch nicht. Eine Geste wie der Kniefall war da von der kommunistischen Regieführung nicht vorgesehen, ja sogar unerwünscht. In der Wochenschau, die in den polnischen Kinos ausgestrahlt wurde, war der deutsche Kanzler dementsprechend zwar vor dem Mahnmal der Ghettohelden zu sehen – allerdings konnte niemand erkennen, ob er sich bei der Kranzniederlegung lediglich beugte oder etwa von den Knien erhob.

"Das Foto mit dem knienden Brandt sollte in Polen niemand zu sehen bekommen. Publiziert wurde es nur in einer einzigen Zeitung in Polen. Und zwar in einem jüdischen Gemeindeblatt. In polnischen Wochenzeitschriften oder Tageszeitungen war davon indes nichts zu sehen. Den Kommunisten passte der Kniefall nicht ins Konzept. Also versuchten sie die Geste zu verschweigen." Adam Michnik, Solidarnosc-Kämpfer und Chefredakteur Gazeta Wyborcza

Ein streng gehütetes Geheimnis

Dass der deutsche Kanzler ausgerechnet vor einem jüdischen Mahnmal in Polen einen Kranz niederlegte, erinnert sich Adam Michnik, ärgerte die Partei aufs Äußerste. Zu frisch war da die Erinnerung an die von den Kommunisten veranstaltete Hetzjagd gegen die Juden: Eine antisemitische Kampagne, in deren Folge Polens Machthaber rund 20.000 Menschen gewaltsam ausgebürgert hatten. Wollte Brandt mit dem Kniefall polnische Kommunisten wirklich bloßstellen? Der Warschauer Politologe Michal Maliszewski hat diesbezüglich keine Zweifel:

"Willy Brandt wusste genau, was das für ein Denkmal ist. Er wollte unbedingt dort einen Kranz niederlegen. Die polnische Seite war dagegen. Willy Brandt bestand trotzdem darauf. Der Streit endete mit der Vereinbarung, dass der Kranz am Ghettomahnmal deutlich kleiner sein würde als der Kranz am Denkmal des Unbekannten Soldaten. Abgesehen davon sollten an dem Ereignis von polnischer Seite nur Beamte niedrigen Ranges teilnehmen. Im Protokoll wurden für diesen Punkt der Visite nur sieben Minuten vorgesehen." Michal Maliszewski, Politologe

Weite Verbreitung dank Radio freies Europa

Sieben Minuten, die bei den Kommunisten für Empörung sorgten. Sieben Minuten, die innerhalb der polnischen Bevölkerung indes das Bild des bösen Deutschen nachhaltig korrigierten. Denn trotz Zensur verbreitete sich die Nachricht vom knienden Brandt in Polen wie ein Lauffeuer. Unter anderem dank ausländischer Berichterstattung, die mit Hilfe von Radio Freies Europa auch in Polen zu hören war.

"Die antideutsche Propaganda, die hier so viele Jahre betrieben wurde, hinterließ ihre dunklen Spuren. Dennoch war die Geste von Brandt schon damals historisch. Er ist im Namen jener Deutschen auf die Knie gefallen, die knien sollten, aber dazu nicht genug Mut hatten." Adam Michnik

Neue Ära der deutsch-polnischen Beziehungen

Ein deutscher Kanzler, der sich nichts vorzuwerfen hat, bittet die Opfer des Naziregimes um Vergebung. Das habe in Polen damals niemand erwartet, sagt der jüdische Historiker und Holocaust-Überlebende Feliks Tych.

"Ich denke, dass dieser Kniefall ein Versprechen war, ein Zeichen. Der Kniefall signalisierte: Eines Tages werden wir auf einem anderen Niveau miteinander reden - partnerschaftlich. Und das tun wir." Feliks Tych, Historiker

Am 6. Dezember 2000 wurde unweit der Stelle, an der Brandt niederkniete, ein weiteres Denkmal errichtet. Aus schlichtem Backstein mit einer Bronzetafel in der Mitte. Zu Ehren eines deutschen Kanzlers, der wie kein anderer den deutsch-polnischen Beziehungen mit seinem Kniefall eine völlig neue Bedeutung gab.