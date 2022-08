Knapper Erfolg: Senat stimmt für Bidens Klima- und Sozialpaket

Der US-Senat hat nach monatelangem Tauziehen und 19-stündiger Debatte ein Gesetzespaket mit einem langfristigen Klimaschutzplan beschlossen. Die 50 demokratischen Senatorinnen und Senatoren stimmten in Washington für die Vorlage, die 50 republikanischen votierten gegen das sogenannte Inflationsbekämpfungsgesetz. Den Ausschlag gab die Stimme von Vizepräsidentin Kamala Harris von den Demokraten, die dem Senat vorsteht.

Viel Geld für Klimaschutz und Gesundheitsversorgung

Das Gesetz enthält Steuerbegünstigungen für Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien und soll zum zügigen Ausbau kostengünstiger sauberer Energie führen. Zudem sind Prämien für den Kauf von Elektroautos und Begünstigungen für Hauseigentümer vorgesehen, die ihre Heizungen erneuern.

Im Paket enthalten sind auch Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung, zur Preisreduzierung bei bestimmten Medikamenten sowie höhere Steuern für Top-Verdiener und Unternehmen. Der Umfang dieser Beschlüsse liegt bei 64 Milliarden Dollar.

Demokraten euphorisch: "Ein Unterschied für die Enkelkinder"

Laut dem Senatsentwurf sollen über die nächsten zehn Jahre rund 385 Milliarden Dollar (378 Milliarden Euro) in den Klimaschutz investiert werden, wie die "Washington Post" berechnete. Nach Darstellung von Senator Chuck Schumer, dem Mehrheitsführer der Demokraten, werden die Maßnahmen etwa 40 Prozent CO2-Reduktion bis 2030 im Vergleich zu 2005 bewirken.

Schumer zeigte sich nach der Abstimmung geradezu euphorisch und erklärte, der Gesetzesentwurf reduziere die Inflation, schaffe Millionen Arbeitsplätze und erhöhe die Energiesicherheit. Er fügte hinzu: "Der Senat hat jetzt das bedeutendste Gesetz zur Bekämpfung der Klimakrise aller Zeiten verabschiedet. Und es wird für meine Enkelkinder einen Unterschied machen."

Präsident Biden musste "viele Kompromisse" machen

Allerdings umfasst das Paket nach zähen Verhandlungen nur noch ein Bruchteil dessen, was US-Präsident Joe Biden ursprünglich für Klima und Soziales durchsetzen wollte und bleibt weit hinter Bidens vor zwei Jahren vorgestelltem Zwei-Billionen-Dollar-Klimaplan zurück. Der Präsident hatte nach Amtsantritt gesagt, er wolle die Kohlendioxid-Emissionen bis 2030 um 50 bis 52 Prozent reduzieren.

Biden lobte die Maßnahme dennoch als "die größte Investition in der Geschichte gegen Klimawandel und für verstärkte Energiesicherheit". Das Gesetzespaket beinhalte zudem "bahnbrechende Veränderungen für arbeitende Familien". Er räumte aber ein, dass das Gesetz "viele Kompromisse" erfordert habe. "Das ist bei wichtigen Dingen fast immer der Fall", fügte er hinzu.

Wichtiger Punktsieg vor den Zwischenwahlen

Die Verabschiedung des Paketes kurz vor den Kongresswahlen im November ist für den Präsidenten, der bisher kaum eines seiner versprochenen Reformvorhaben umsetzen konnte, dennoch ein wichtiger Erfolg.

Sein Mehrheitsführer Schumer betonte zudem immer wieder, die wichtigsten Bestandteile des Gesetzes blieben ja erhalten – etwa die Senkung der Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente, die Bekämpfung des Klimawandels, die Schließung von Steuerschlupflöchern sowie 300 Milliarden US-Dollar für den Schuldenabbau.

US-Repräsentantenhaus muss noch zustimmen

Dem Gesetzespaket, das auch in den Reihen der Demokraten nicht unumstritten war, muss nun noch das Repräsentantenhaus zustimmen. Biden forderte, dieses solle die Maßnahmen "so schnell wie möglich verabschieden". Er freue sich schon darauf, es durch seine Unterschrift in Kraft zu setzen.

Die Voraussetzungen dafür, dass der Wunsch des Präsidenten in Erfüllung geht, sind nicht schlecht. Die Beratungen im Repräsentantenhaus beginnen in der kommenden Woche, und die Demokraten haben dort eine knappe Mehrheit.

Republikaner kündigen weiteren Widerstand an

Die Republikaner allerdings dürften sich auch weiter gegen das Paket stellen. Sie kritisierten auch die abgespeckten Maßnahmen heftig. "Wir werden tun, was wir können, um dieses Gesetz zu verhindern", sagte der republikanische Senator John Thune. Seine Partei protestiert weiterhin gegen die vorgesehenen hohen Staatsausgaben und die Steuerreform.