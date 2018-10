Knapp 900.000 Österreicher stimmen für mehr Nichtraucherschutz

Knapp 900.000 Österreicher haben bei einem Volksbegehren für mehr Nichtraucherschutz gestimmt. Rund 13 Prozent der Wahlberechtigten haben an der Abstimmung teilgenommen.

Die Politik müsse nun umdenken, fordert Paul Sevelda, Präsident der Krebshilfe und Ko-Initiator des Nichtraucher-Volksbegehrens. "Vor allem die Jugend ist uns ein besonderes Anliegen und wir werden die Politik hier nicht aus ihrer Verantwortung lassen", sagte Sevelda.

Ärztekammer und Krebshilfe als Initiatoren

Österreichs Ärztekammer und die Krebshilfe, die das Volksbegehren angeregt hatten, appellierten an die schwarz-blaue Bundesregierung, das Nichtraucherschutzgesetz rasch wieder einzuführen. Es müsse ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie verhängt werden. Alles andere sei aus medizinischer Sicht grob fahrlässig. Eine junge Frau gab erst gestern, am letzten Tag des Volksbegehrens, ihre Stimme ab. "Weil ich es ganz super finde, wenn man im Lokal sitzt und dann nach Rauch stinken muss, zwangsweise, sobald ein paar Raucher dabei sind."

Keine Belästigung durch Passivrauch

Vor einem Jahr hatte die Koalition aus konservativer Volkspartei ÖVP und rechtspopulistischer FPÖ zu Beginn ihrer Regierungstätigkeit das von der Vorgängerregierung bereits beschlossene Nichtraucherschutzgesetz aufgehoben. Dies war vor allem ein Anliegen der FPÖ, die sich mit dieser Forderung gegen erhebliche Einwände der Volkspartei hatte durchsetzen können. Damals erklärte FPÖ-Vizekanzler Heinz Christian Strache im Nationalrat, kein Österreicher solle von Passivrauch belästigt werden, "aber selbstverständlich gibt es auch die Selbstbestimmung des Einzelnen und es gibt auch das Recht auf freie Entscheidung, gerade im Sinne einer Wahlfreiheit."

Volksbegehren als Zeichen direkter Demokratie

Strache, der in der Öffentlichkeit das Rauchen nicht verheimlicht, hatte vor Monaten bereits angekündigt: Sollte das "Don‘t smoke" Volksbegehren die Marke von mehr als 900.000 Unterschriften erhalten, würde er sich für eine verbindliche Volksabstimmung einsetzen. FPÖ-Fraktionschef Walter Rosenkranz lobte das Volksbegehren zwar als Zeichen der direkten Demokratie, die seine Partei stärken wolle. Doch zu den praktischen Folgen des Volksbegehrens äußerte sich der FPÖ-Politiker nicht. Für den österreichischen Politik-Experten Thomas Filzmeier steht die Koalition nun vor einem Dilemma.

"Ich sehe die Regierungsparteien und etwas mehr die FPÖ in einem Argumentationsnotstand. Natürlich kann man sich aufs Regierungsprogramm berufen und sagen: 900.000 Unterschriften stehen da nunmal drinnen. Es sind 18.500 bei "Don‘t smoke" weniger." Politik-Experte Thomas Filzmeier im ORF

Weitere Volksbegehren

Mit dem "Don‘t smoke" Volksbegehren standen noch zwei weitere Volksbegehren zur Abstimmung: Für die Abschaffung der Gebühren für den öffentlich-rechtlichen ORF sprachen sich 320.000 Wahlberechtigte aus, für das Frauenvolksbegehren 481.000. Mit allen drei Volksbegehren wird sich nun das Parlament beschäftigen.