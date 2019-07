22.07.2019, 08:42 Uhr

Knapp 280 Fahrzeuge in Berlin angezündet oder beschädigt

Immer wieder werden in Berlin Autos angezündet, die Täter sind nur schwer zu fassen. Laut Polizei steigt die Zahl der Fälle. Dieses Jahr sind bereits 279 Fahrzeuge in Flammen aufgegangen - so viel wie noch nie.