vor 32 Minuten

Neuer Migranten-Treck auf dem Weg durch Mexiko in die USA

In Mexiko hat sich am Wochenende ein neuer Migranten-Treck auf den Weg in Richtung USA gemacht. Die Gruppe besteht aus knapp 2.500 Flüchtlingen. Unter ihnen sind viele Kinder, die unter den Temperaturen von bis zu 39 Grad Celsius leiden.