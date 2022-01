KMK-Vorsitzende Prien will keine Schulschließungen mehr

Die Kultusminister der Länder wollen in einer Sondersitzung am Mittwoch die Lage an den Schulen erörtern. Die Kultusministerin von Schleswig-Holstein und neue KMK-Vorsitzende Prien erklärte dazu im Fernsehsender Phoenix, die Schulen sollten im Regelbetrieb nach den Weihnachtsferien öffnen, der Schulbetrieb sei verantwortbar und richtig.

Mehr Schulschließungen als in anderen Ländern

Prien sagte, Deutschland habe bisher auf Kosten der Schulkinder die Corona-Pandemie bekämpft. Während hierzulande an über 180 Tagen die Schulen geschlossen oder im eingeschränkten Betrieb gewesen seien, seien es in Frankreich 50 Tage und in Schweden rund 30 Tage gewesen.

"Wir müssen uns klarmachen: Für Kinder und Jugendliche bedeuten Schulschließungen eine massive Einschränkung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten, ihrer Lernchancen, der Chancengerechtigkeit", sagte Prien: "Das dürfen wir so nicht weitermachen."

Tests, Hygiene und Masken sollen Regelbetrieb ermöglichen

Die Einschätzung, dass der Schulbetrieb verantwortbar sei, begründete die KMK-Vorsitzende mit dem nach Ferienende in allen Bundesländern strengeren Testregime, mit konsequenten Hygienebedingungen wie dem Tragen von Masken über alle Schularten und Klassenstufen hinweg sowie einem klaren Lüftungskonzept.

Zudem gebe es bisher keine Hinweise darauf, dass die sich ausbreitende Omikron-Variante für Schulkinder gefährlicher sei als die bis zu den Weihnachtsferien dominierende Delta-Variante des Coronavirus.

Piazolo: In Bayern gibt es Präsenzunterricht

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (FW) hatte gestern angekündigt, dass die Schulen im Freistaat in der kommenden Woche wieder mit Präsenzunterricht starten. In der BR24 Rundschau sagte er: "Wir wollen Präsenzunterricht, wir hatten Präsenzunterricht, wir werden in der nächsten Woche so wie andere Bundesländer auch mit Präsenzunterricht starten."

Piazolo räumte ein, dass noch nicht abzuschätzen sei, welche Auswirkungen die Omikron-Variante des Coronavirus haben werde, aber man sei auf alles vorbereitet. "Es gilt immer, Corona und die Entwicklungen und Mutationen zu beobachten", betonte der Minister.