Klopapier-Hersteller kündigt drastische Preiserhöhung an

Der Papierhersteller Essity will deutlich mehr für seine Hygienepapiere verlangen. "Wir als Essity werden die Preise um insgesamt knapp 20 Prozent erhöhen müssen, um die Kostenentwicklung auszugleichen", sagte der Chef des Konsumgütergeschäfts von Essity, Volker Zöller, dem Nachrichtenportal "T-Online" (Sonntag). "Was sich die letzten Wochen in unserer Branche getan hat, ist nicht mehr normal."

Tiefer in die Tasche greifen für Tempos

Essity ist einer der großen Hersteller der Branche: Unter seinem Dach sind Marken wie "Tempo" und "Zewa" vereint. Die Preiserhöhungen begründet der Konzern mit deutlich gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen.

"Lage wird sich nicht entspannen"

Besonders die Zellstoffpreise seien "durch die Decke gegangen". Dazu kämen die momentanen Logistikprobleme. "Die Logistikpreise haben sich zum Teil vervierfacht. Das hat die Lage zusätzlich verschärft", sagte Zöller. "In den nächsten Monaten wird sich die Lage nicht entspannen. Preiserhöhungen sind daher unausweichlich."

Man werde alsbald in Gespräche mit dem Handel eintreten, wenn nicht schon geschehen. "Mit den meisten Kunden haben wir offene Verträge, da können wir schneller reagieren. Doch auch langfristige Verträge müssen dringend angepasst werden", betonte Zöller. "Ich gehe davon aus, dass sich die Kostenentwicklung auch in den Regalpreisen widerspiegeln wird."