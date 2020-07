Klöckner will das Töten männlicher Küken per Gesetz verbieten

Wenn Hennen für die Eierproduktion aufgezogen werden, gibt es für ihre männlichen Geschwister keine Verwendung. Sie sind für die Mast ungeeignet, weil sie im Vergleich zu anderen Züchtungen zu wenig Fleisch ansetzen. Sie werden daher noch als Küken getötet und dann meistens als Futter verkauft, zum Beispiel an Tierparks.

Die Tötung von Millionen Eintagsküken, um hocheffziente Eierproduzentinnen zu bekommen – wird seit Jahren zunehmend kritisch und emotional diskutiert. Bereits seit 2008 hat das Bundeslandwirtschaftsministerium die Erforschung von Alternativen mit acht Millionen Euro gefördert. Laut Tierschutzgesetz darf niemand ohne vernünftigen Grund einem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.

Vor gut einem Jahr hatte sich das Bundesverwaltungsgericht mit der Frage beschäftigt, ob die Wirtschaftlichkeit als vernünftiger Grund gelten kann. Es urteilte, dass die Praxis weiterhin erlaubt bleibt, bis alternative Verfahren eingeführt sind. Im Anschluss hatte die Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner die Beteiligten an der Eier-Lebensmittelkette – also etwa Brütereien, Legehennenbetriebe und Supermärkte aufgefordert, ein Konzept mit einem Ausstiegszenario vorzulegen, um das Töten männlicher Küken bis Ende 2021 zu beenden.

Ministerin kritisiert die Branche

Ein Jahr später kritisiert die Landwirtschaftsministerin jetzt die die Branche: Sie könne bislang nicht erkennen, dass die Branche die bestehenden Alternativen auch nutze. Darum will sie jetzt ein Gesetz vorlegen, mit dem das Töten männlicher Eintagsküken flächendeckend verboten werden soll.

Generell gibt es drei gängige Alternativen zum Kükentöten: Erstens, die sogenannte Bruderhahnaufzucht, bei der die männlichen Küken trotzdem etwa drei Monate gemästet und dann geschlachtet werden. Teilweise werden in Supermärkten inzwischen Bruderhahn-Eier vermarktet, bei denen die Bruderhähne nicht als Küken getötet, sondern 13 Wochen später geschlachtet wurden. Diese Alternative gilt aber als nicht sehr wirtschaftlich, weil sich mit viel Futter nur sehr wenig Fleisch produzieren lässt. Den Preis zahlt der Verbraucher bei diesen Eiern obendrauf.

Erst ein verfügbares Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Ei

Zweitens: Zweinutzungshühner, Rassen, die sowohl für Eier - als auch Fleischproduktion nutzbar sind, so wie das lange Zeit der Fall war, bevor die hochspezialisierten Hybridlinien aufkamen. Da Rassehühner aber weniger Eier legen, ist das bisher eher eine Nische im hochpreisigen Bio-Sektor.

Die dritte Alternative ist die technischste: Die Geschlechtsbestimmung noch im angebrüteten Ei. Dabei sollen die männlichen Küken noch vor dem Schlüpfen aussortiert werden. Auch dann werden die angebrüteten männlichen Eier eingestampft und als Futtermittel verarbeitet, nur eben nicht als geschlüpftes Küken, sondern gewissermaßen noch als Embryo.

In der Praxis damit angefangen hat die Handelsgruppe Rewe. Das sogenannte Seleggt-Verfahren, das dabei zum Einsatz kommt, ist nach eigener Aussage derzeit das einzige, das praxistauglich und auf dem Markt verfügbar ist. Andere Verfahren werden noch erforscht und erprobt. So funktioniert das Verfahren, das bereits im Einsatz ist: Mit einem Laser wird am neunten Bruttag ein klitzekleines Loch in die Eierschale geschnitten, aus dem dann ein Tropfen Flüssigkeit austritt. Je nach Geschlecht des Küken-Embryos enthält er bestimmte Hormone. Mit einer speziellen Testflüssigkeit kann das Geschlecht bestimmt und die männlichen Eier per Roboter aussortiert werden.

Geschlechtsbestimmung im Ei: Kapazitäten fehlen noch

Auch der Discounter Aldi hat inzwischen angekündigt, ein ähnliches Verfahren zusammen mit einem Biotech-Unternehmen aus Kiel an den Start zu bringen und bis 2022 das Frischeiersortiment auf Eier ohne Kükentöten umzustellen und Bio-Eier mit Bruderhahnaufzucht zu beziehen. In der Branche gab es da aber auch eine gewisse Skepsis. Die Befürchtung: Weitere Handelsketten springen auf den Zug auf. Doch die bisher praxistauglichen Verfahren stehen noch gar nicht im entsprechenden Umfang zur Verfügung. Die Geschlechtsbestimmung kann derzeit noch gar nicht an der gewünschten Masse an Eiern umgesetzt werden. So könne es mit dem anvisierten Zeitplan knapp werden, heißt es.

Geflügelbranche: Kükentöten könnte ins Ausland verlagert werden

Mit der Ankündigung von Julia Klöckner, das Kükentöten jetzt zeitnah per Gesetz zu beenden, macht sie zusätzlich Druck. Die Geflügelbranche warnt aber bereits vor den Folgen und argumentiert, die Problematik könnte lediglich verlagert werden. Vom Zentralverband der Geflügelwirtschaft heißt es, ein Verbot ließe sich leicht durch den Import von Legehennen aus dem Ausland umgehen. So könnte das Kükentöten stattdessen im Ausland weitergehen. Außerdem brauche es entsprechende Übergangsfristen. Stattdessen wäre es mit einer Branchenvereinbarung zwischen Verband und Handel möglich, bis Ende 2021 keine Küken mehr zu töten. Bis zum Jahr 2023 würden dann nur noch Legehennen in deutschen Ställen leben, bei deren Aufzucht keine männlichen Tiere getötet wurden.